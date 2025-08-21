Stanowisko kierownika Sekcji Polskiej było zatem obok stanowiska papieskiego sekretarza jednym z ważniejszych w Pałacu Apostolskim. Ksiądz Kowalczyk miał dostęp do Jana Pawła II niemal taki sam jak ks. Stanisław Dziwisz (późniejszy kardynał). Kowalczyk uczestniczył zatem w przygotowywaniu papieskich wizyt do Polski, brał udział w uzgadnianiu ich przebiegu, zajmował się kwestiami transportu i bezpieczeństwa. W tamtym czasie Kowalczyk negocjował różne kwestie z ówczesnymi władzami Polski – w tym m.in. wizytę papieża w Polsce w roku 1983 roku, gdy trwał stan wojenny. – Musiałem bronić stanowczych warunków stawianych przez Stolicę Apostolską odnośnie do realizacji programu i spotkania z gen. Wojciechem Jaruzelskim – wspominał.

Służba Bezpieczeństwa przegrała starcie z Józefem Kowalczykiem

Jako jeden z najbliższych współpracowników papieża był w kręgu zainteresowania służb bezpieczeństwa PRL, które usiłowały go pozyskać jako swojego współpracownika. Agenci służb specjalnych działali wówczas w Rzymie pod przykrywką dyplomatów. Kowalczyk siłą rzeczy musiał się z nimi spotykać. W 2009 roku Komisja Historyczna Metropolii Warszawskiej ujawniła wyniki swoich prac w archiwach IPN. Ustaliła ona, że Kowalczyk był inwigilowany przez SB co najmniej od 1963 r., a gdy wyjechał do pracy w Rzymie, znalazł się w centrum zainteresowania Departamentu I Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (wywiad). 15 grudnia 1982 r. został zarejestrowany jako KI (pseudonim Cappino). Sławomir Cenckiewicz (obecny szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego) pisał wówczas, że w miarę pełnej oceny kontaktów Kowalczyka ze służbami PRL będzie można dokonać po żmudnej kwerendzie archiwalnej, a w „rekonstruowaniu przypadku »Cappina« niezbędne jest sięgnięcie po akta osobowe funkcjonariuszy SB, którzy na przestrzeni lat stykali się z tą sprawą...”. W 2010 roku „Rzeczpospolita" dotarła do raportu płk. Edwarda Spyry, który odpowiadał w wywiadzie za Watykan. W marcu 1986 r., podsumowując pracę agentury, pisał on, że „Cappino" został zarejestrowany „na wyrost" i był tylko „kontaktem przykrycia" oficera wywiadu. W 2018 r. dziennikarze „Rz” natrafili na kolejne dokumenty, z których wynikało, że SB nigdy Kowalczyka nie pozyskała.

Arcybiskup Józef Kowalczyk, którego poprosiliśmy wtedy o komentarz do znalezionych dokumentów, w liście do „Rzeczpospolitej” napisał, że jako szef sekcji polskiej w Sekretariacie Stanu miał świadomość, że był „przedmiotem szczególnego zainteresowania służb wywiadowczych”, i że starały się one „bezpośrednio lub pośrednio” docierać do niego „celem zdobycia interesujących ich wiadomości”. – Ojciec Święty Jan Paweł II doskonale o tym wiedział i darzył mnie pełnym zaufaniem, którego ja nie nadużyłem ani Go nie zdradziłem. Informowałem o wszystkich wizytach akredytowanych pracowników ambasady PRL w Rzymie i o treści przekazanych pism i rozmów, których unikałem – podkreślał.

Pewnym szokiem było to, że gdy PRL nawiązała ze Stolicą Apostolską stosunki dyplomatyczne – co stało się po czerwcowych wyborach w roku 1989 – nuncjuszem apostolskim nad Wisłą został, wyniesiony wtedy do rangi arcybiskupa, szef Sekcji Polskiej Sekretariatu Stanu. 6 grudnia 1989 roku abp Józef Kowalczyk złożył na ręce Wojciecha Jaruzelskiego listy uwierzytelniające. Był to ewenement, bo w dyplomacji raczej nie zdarza się sytuacja, by osoba posiadająca paszport danego państwa zostawała w nim oficjalnym przedstawicielem drugiego. Ewenementem – co okazało się po latach – była długość misji dyplomatycznej arcybiskupa Kowalczyka. Trwała prawie 21 lat.