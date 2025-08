Sławomir Cenckiewicz nie namówił prezesa PiS do wystawienia w wyborach prezydenckich Karola Nawrockiego, jak uważa Roman Giertych. Mówi się nawet, że w partii za historykiem nie przepadają: zwłaszcza starszy elektorat ma odstraszać jego stosunek do służby w Ludowym Wojsku Polskim.

Co więcej, Jarosław Kaczyński miał się nigdy nie zgodzić na to, by Sławomir Cenckiewicz został prezesem Instytutu Pamięci Narodowej. Bo uważa go za niesterowalnego. Cenckiewicz, który czyta teksty o sobie, uzna to za komplement. Twierdzi zresztą, że nie ma swojego środowiska, a funkcja polityczna wymaga elastyczności, która jest mu daleka. Prezesa PiS miała też rozgniewać teza o sojuszu z III Rzeszą, za którą opowiedział się historyk, ale wobec jego niezależności to drobiazg.