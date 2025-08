Perseidy to jeden z najjaśniejszych i najbardziej regularnych rojów meteorów. Najlepiej widoczny jest w drugiej połowie lata z półkuli północnej. W wielu miejscach w Polsce organizuje się tzw. Noce Spadających Gwiazd, czyli wspólne nocne oglądanie meteorów. Cykliczne imprezy o tej tematyce organizuje m.in. warszawskie Centrum Nauki Kopernik.

Reklama Reklama

Obserwacje „spadających gwiazd” zagrożone? Winna Pełnia Jesiotrów

Tegoroczne obserwacje jednego z najjaśniejszych rojów na niebie mogą okazać się mało satysfakcjonujące. Eksperci American Meteor Society (AMS) przypominają na łamach Forbesa, że sierpniowe wydarzenie zakłóci najbliższa pełnia Księżyca. Mowa o tzw. Pełni Jesiotrów lub Księżycu Jesiotrów. Pełnia osiągnie swój szczyt już w sobotę 9 sierpnia. Księżyc będzie jednak wciąż bardzo jasny w nocy z wtorku 12 sierpnia na środę 13 sierpnia. Na ten czas przypada właśnie szczyt widoczności roju Perseidów.

Jak wyjaśniają eksperci AMS, „takie warunki zmniejszą aktywność [przyp. red. – widoczność Perseidów] o co najmniej 75 proc., ponieważ widoczne będą tylko jaśniejsze meteory”. Według szacunków astronomów oznacza to, że obserwatorzy mają szansę na dostrzeżenie od 12 do ok. 18 meteorów na godzinę. Dla porównania: przy sprzyjających warunkach (i w zależności od lokalizacji) można zaobserwować od 50 do nawet 100 Perseidów na godzinę.

NASA: Sierpniowe roje meteorów będą słabo widoczne

Informację potwierdza także NASA na blogu przeznaczonym dla fanów amatorskich obserwacji astronomicznych. Eksperci NASA piszą wprost o „rozczarowaniu” i wyjaśniają: „Niestety, w tym roku Księżyc jest prawie w pełni w noc szczytową, a jego blask przyćmi wszystkie meteory poza najjaśniejszymi”. Nie oznacza to jednak całkowitego przyćmienia tego ciekawego, cyklicznego zjawiska. Zdeterminowani miłośnicy nocnego nieba wciąż mają szansę na dokonanie obserwacji. Te najlepiej zaplanować na noc z 12 na 13 sierpnia. Niektóre obiekty mogą być widoczne już po godz. 22:00 we wtorek. Największe, realne szanse na zauważenie „roju spadających gwiazd” pojawią się na krótko przed świtem.