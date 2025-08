Nad sporą częścią terytorium Hiszpanii rozciąga się atlantycki wyż baryczny. Z kolei nad południowo-zachodnią częścią półwyspu – niż baryczny. Sprzyja to napływowi ciepłej, suchej masy powietrza z kontynentu afrykańskiego, która wpływa na znaczny obszar kraju. To zjawisko, w połączeniu z aktualnie dużym nasłonecznieniem, jest przyczyną wyższych niż zwykle temperatur o tej porze roku. Wczoraj temperatury maksymalne w południowo-zachodnich i południowych regionach Galicji (północno-zachodni kraniec Półwyspu Iberyjskiego) przekroczyły 38 stopni Celsjusza, osiągając 40–42 stopnie w dolinach rzek Gwadiana, Gwadalkiwir i Tag.

Jak długo utrzyma się fala upałów w Hiszpanii?

Według hiszpańskiej Państwowej Agencji Meteorologicznej AEMET upały utrzymają się dłużej, niż początkowo zakładano – co najmniej do niedzieli, 10 sierpnia. Obejmą głównie południowo-zachodnią i centralną część Hiszpanii, ale nie tylko. Nie powinny jednak dosięgnąć Wysp Kanaryjskich.

Dziś, tak jak wczoraj, najgoręcej będzie w północnej części Hiszpanii – w Galicji oraz w dolinach Gwadiany, Gwadalkiwiru i Tagu. Jutro możliwe są umiarkowane spadki w regionie Kantabrii oraz niewielkie wzrosty w południowo-wschodniej części półwyspu – tam temperatury zbliżą się do 40 stopni Celsjusza. W okolicach Gwadiany i Gwadalkiwiru termometry przekroczą 42 stopnie. Podobna aura utrzyma się w środę i w czwartek. Pogoda na kolejne dni wciąż jest niepewna. Najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest spadek temperatury nad Morzem Kantabryjskim i jednocześnie ponowny wzrost w zachodniej części Półwyspu Iberyjskiego.

Gdzie będzie najcieplej? Rzeka Gwadiana przepływa przez południowo-zachodnią Hiszpanię, a konkretnie przez regiony Estremadura i Andaluzja. O ile pierwszy region nie jest szczególnie popularny, to Andaluzja jest chętnie odwiedzana przez turystów. To właśnie tu leżą miasta Malaga, Sewilla, Grenada i Kordoba. Gwadalkiwir również przepływa głównie przez Andaluzję. Tag to z kolei najdłuższa rzeka Półwyspu Iberyjskiego. Płynie przez środek Hiszpanii – przez regiony Nowa Kastylia i Estremadura – zanim dotrze do Portugalii. Główne miasta w regionie Nowej Kastylii to bardzo popularny Madryt, Toledo oraz Guadalajara. AEMET przygotował mapę prezentującą ostrzeżenia dla poszczególnych regionów. Kolorem pomarańczowym zaznaczono obszary, gdzie obowiązuje najwyższy poziom ostrzeżeń.