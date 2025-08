Początkowo ogłoszono, że mieszkańcy dzielnic Mentougou, Fangshan, Fengtai, Shijingshan, Huairou i Changping, położonych w zachodniej i północnej części miasta, mają unikać w poniedziałek wychodzenia z domu, w związku z zapowiadanymi opadami. W każdej z tych dzielnic w poniedziałek, w ciągu sześciu godzin, może spaść 200 mm deszczu – tymczasem roczna średnia opadów w Pekinie wynosi ok. 600 mm. Ostatecznie alarm rozszerzono jednak na całe miasto.

Pekin: Co najmniej 44 ofiary deszczu w lipcu

Władze Pekinu ostrzegają, że ryzyko lokalnych podtopień i osunięć ziemi jest „skrajnie wysokie”.

Zamieszkiwana przez ok. 22 mln osób stolica Chin doświadcza najintensywniejszych opadów deszczu od 2012 roku. W lipcu, w związku z lokalnymi podtopieniami wywołanymi intensywnymi opadami, w Pekinie zginęły co najmniej 44 osoby – w większości byli to pensjonariusze domu opieki w dzielnicy Miyun, którzy utknęli w zalanej wodą placówce. Tak duża liczba ofiar śmiertelnych spowodowanych opadami deszczu sprawiła, że władze musiały przyznać, że ich plany ewentualnościowe przygotowane na wypadek ekstremalnych zjawisk pogodowych wymagają poprawy.

W 2012 roku w Pekinie w związku z intensywnymi opadami deszczu zginęło 79 osób – i był to najtragiczniejszy bilans opadów w chińskiej stolicy od dekad.