W Atol Midway, grupę należących do USA wysp położonych na północny-zachód od Hawajów, uderzyła fala tsunami o wysokości ok. metra. Pierwsze fale dotarły do Hawajów ok. 8:20 czasu polskiego. Na północnym wybrzeżu wyspy O'ahu wysokość fali osiągnęła ok. 1,2 metra. W rejonie miasta Kahului, na wybrzeżu wyspy Maui, fala miała osiągnąć wysokość 1,5 metra. Do wybrzeży Kalifornii dotarła fala o wysokości ok. 30 cm.

Ok. 11 czasu polskiego pojawiła się informacja, że poziom zagrożenia na Hawajach został obniżony. - Najgorsze za nami – mówił dyrektor Pacyficznego Centrum Ostrzegania przed Tsunami Chip McCreery.

Ostrzeżenie przed tsunami wydano też na Filipinach i w Indonezji. Zagrożone uderzeniem tsunami ma być całe wybrzeże Chile. Sytuację monitoruje też marynarka wojenna Peru. Ekwadorski Instytut Oceanograficzny i Antarktyczny poinformował, że w Wyspy Galapagos mogą uderzyć fale o wysokości 1,4 metra. Alarm ogłoszono w rejonie północno-zachodniego wybrzeża Meksyku i w Panamie.

Pierwsze fale tsunami, które dotarły do Japonii, miały mieć ok. 30-40 cm. W rejonie portu Kuji w prefekturze Iwate zaobserwowano falę o wysokości 1,3 metra.

Czterometrowe fale mogą dotrzeć do brzegów wysp Polinezji Francuskiej - Ua Huka, Nuku Hiva, i Hiva Oa.