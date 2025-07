Prezydent Macron z kolei kilka dni wcześniej zapowiedział, bez stawiania warunków, że na wrześniowym posiedzeniu sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ Francja oficjalnie ogłosi uznanie państwowości Palestyny.

„Nie ma alternatywy. Francuzi chcą pokoju na Bliskim Wschodzie. To od nas, Francuzów, wraz z Izraelczykami, Palestyńczykami oraz naszymi europejskimi i międzynarodowymi partnerami, zależy, czy uda się udowodnić, że jest to możliwe” – napisał Macron.

Przewodniczący Knesetu uderza w parlament Iranu

Podczas swojego przemówienia Ohana na konferencji IBU wyciągnął również tablet z nagraniem wideo z irańskiego parlamentu z czerwca, na którym posłowie krzyczeli „Śmierć Izraelowi, śmierć Ameryce” po uchwaleniu ustawy o zerwaniu więzi z Międzynarodową Agencją Energii Atomowej.

– To nie jest jakaś podziemna komórka terrorystyczna. To oficjalny parlament Islamskiej Republiki Iranu – pełnoprawny członek tego forum – otwarcie wzywający do unicestwienia dwóch suwerennych państw. Niestety, zbyt wielu milczy w obliczu takiej groźnej retoryki, tak jak robiło to osiemdziesiąt lat temu – powiedział Ohana.

Ohana potępił również przewodniczącego parlamentu Iranu Mohammada Baghera Ghalibafa, który pokazał zdjęcie z „The New York Times” przedstawiające dziecko w Strefie Gazy, które miało umierać z głodu. Izrael jednak wykazał, że dziecko cierpi na mózgowe porażenie dziecięce, a „The New York Times” poprawił informację w tekście. Ohana potwierdził to w swoim przemówieniu, potępiając „fałszywe twierdzenia” Ghalibafa.