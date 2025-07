Ich zdanie się nie zmienia, chcą całkowicie zniszczyć palestyńską Strefę Gazy i sprowadzić tam ponownie żydowskich osadników. „Gaza to nieodłączna część Państwa Izrael” – mówił kilka dni temu Smotricz, zapowiadając, że tym razem osadnictwo nie ograniczy się do grupy osiedli Gusz Katif, która istniała tam do roku 2005 (została zlikwidowana decyzją premiera Ariela Szarona, przez co nacjonaliści uznali go za zdrajcę). Smotricz zapowiada też oficjalne przyłączenie do Izraela Zachodniego Brzegu Jordanu, jeszcze za tej kadencji (następne wybory mają być za rok). Aneksję w niewiążącej deklaracji poparła niedawno większość posłów Knesetu.

Teraz o aneksji palestyńskich terytoriów rozmawiają i inni ministrowie, o czym pierwszy napisał, w poniedziałek, antyrządowy dziennik „Haarec”. Brane jest pod uwagę stopniowe przejmowanie Strefy Gazy, jeżeli Hamas nie przyjmie izraelskich warunków wstrzymania ognia. Najpierw terenów pogranicznych, a ostatecznie – całości. Na dodatek plan przedstawiony przez Netanjahu ma mieć poparcie Donalda Trumpa. Dyskusja miała też dotyczyć przejmowania Zachodniego Brzegu Jordanu.

Gdzie zatem miałoby powstać państwo palestyńskie? Rząd Izraela po raz ostatni poważnie rozważał rozwiązanie two-state za premiera Ehuda Olmerta (2006-2009). Teraz żadne naciski tego na Izraelu nie wymuszą, podkreślił szef MSZ Gideon Saar, bo byłoby to samobójstwem.