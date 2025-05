Netanjahu wciąż podbija Gazę, Zachód traci cierpliwość

Na dodatek z planowanej na wtorek wizyty w Izraelu zrezygnował wiceprezydent USA J.D. Vance – napisał dobrze zazwyczaj poinformowany w sprawach Bliskiego Wschodu amerykański portal Axios. Nie chciał, by powstało wrażenie, że Ameryka popiera nasilenie działań militarnych, a nie troszczy się o pokój i uwolnienie izraelskich zakładników z Gazy.

Nie jest jasne, czy operacja lądowa na dużą skalę ma doprowadzić do całkowitego zniszczenia Strefy Gazy, czy też ma wymusić na Hamasie, by zgodził się na uwolnienie części zakładników w zamian za rozejm, a nie za obietnicę zakończenia wojny. Za tą pierwszą opcją jest minister finansów, ekstremista Bezalel Smotricz, który chce, by armia izraelska nie pozostawiła w Gazie „kamienia na kamieniu”. Jego zdaniem ma podbijać, przeprowadzać czystki i trwać na tym terytorium do zlikwidowania ostatniego terrorysty z Hamasu.

W Europie nie unika się już słowa „ludobójstwo” wobec izraelskich działań w Gazie

Działania rządu Netanjahu w Gazie wywołują coraz ostrzejsze reakcje w Europie. W zeszłym tygodniu premier Hiszpanii Pedro Sánchez nazwał Izrael „państwem ludobójczym”. W przeciwieństwie do przywódców krajów muzułmańskich czy innych z Globalnego Południa przywódcy europejscy unikają określenia „ludobójstwo”.

Hiszpania już wcześniej była w grupie najbardziej w UE krytycznych wobec Izraela, a gdy rok temu uznała państwo palestyńskie, Izraelczycy oskarżyli ją o „nagradzanie terrorystów”. Inni to Słowenia (pierwsza z UE dołączyła do postępowania Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w wytoczonej przez RPA sprawie przeciw Izraelowi za zbrodnie wojenne w Gazie), Irlandia i Luksemburg. Po drugiej stronie są wspierające z całych sił rząd Netanjahu Węgry. Polska jest po środku – jednak żaden ważny polityk z naszego kraju nie odwiedził Izraela od wielkiego zamachu terrorystycznego dokonanego przez Hamas 7 października 2023.

Niemcy z powodów historycznych uznają bezpieczeństwo Izraela za swoją rację stanu i ocenę wydarzeń na Bliskim Wschodzi zaczynają od stwierdzenia, że państwo żydowskie ma prawo do obrony. Niemiecki prezydent Frank-Walter Steinmeier odwiedził kilka dni temu Jerozolimę i spotkał się z Netanjahu.