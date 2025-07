Jak poinformował rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Warszawie prokurator Piotr Antoni Skiba, śledztwo dotyczące pożaru, który spowodował poważne utrudnienia w kursowaniu metra 1 lipca, zostało wszczęte 3 lipca 2025 r.

Przypomnijmy, że pożar wybuchł ok. 1:00 w nocy z 30 czerwca na 1 lipca 2025 roku. Ogień w tunelu metra od strony stacji Pole Mokotowskie na wysokości podstacji energetycznej zauważyły pracownice firmy sprzątającej peron stacji Metro Racławicka. Zaraz zawiadomiły dyżurną stacji metra. Z obiektu ewakuowano 4 osoby z personelu – nikt nie został ranny. 11 zastępów straży pożarnej ugasiło ogień ok. 8:00 .

Według strażaków, ogień pojawił się w zamkniętym kanale technicznym, w którym przebiegały kable energetyczne i światłowody. Choć nie było zagrożenia dla pasażerów, skutki pożaru sparaliżowały linię M1 i zakłóciły kursowanie metra także na linii M2. Uszkodzeniu uległy bowiem urządzenia związane z zasilaniem i sterowaniem całym ruchem pociągów. Przy gaszeniu konieczne było nie tylko odłączenie zasilania, ale też uziemienie urządzeń.

Biegły z zakresu pożarnictwa ma podać przyczynę wybuchu pożaru w warszawskim metrze

„W dniu zdarzenia, pod nadzorem prokuratora przeprowadzono oględziny pomieszczeń objętych pożarem przy udziale biegłego z zakresu pożarnictwa. W pierwszej kolejności przeprowadzono oględziny miejsc objętych pożarem, co do których biegły wskazał, iż nie zachodzi niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia ludzkiego. Następnie, o godz. 12:40 czynności procesowe przerwano z uwagi na konieczność przewietrzenia pomieszczenia technicznego tzw. wentylatorni, gdzie prawdopodobnie powstało zarzewie pożaru. O godz. 16:20 czynności zostały wznowione przy udziale biegłego z zakresu pożarnictwa (już bez udziału prokuratora) i przeprowadzono oględziny ww. pomieszczenia. W toku realizowanych czynności, we wszystkich pomieszczeniach, w których przebiegało spalanie na powierzchni kabli, osprzętu oraz drzwi prowadzących do tych pomieszczeń - nie stwierdzono śladów uszkodzeń mogących powstać w wyniku celowego działania, jak i śladów mogących wskazywać na celowe uszkodzenie instalacji” - opisuje rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie.