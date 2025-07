Wskazane przez sędzię TK akty nienawiści miały wpłynąć negatywnie na jej zdrowie, „nieodwracalnie je pogarszając”.

„Zmusiły mnie po 6 latach do wcześniejszego odejścia z urzędu sędziego Trybunału Konstytucyjnego” - stwierdziła Pawłowicz, zaznaczając, że powierzoną jej funkcję starała się wykonywać „pełnią swych sił”.

Pawłowicz odmówiła mediom dodatkowego komentarza na ten temat. „O plotkach nie będziemy rozmawiać” - stwierdziła w rozmowie z PAP. Z kolei poproszona o komentarz przez Fakt, Pawłowicz przed rozłączeniem się powiedziała jedynie: „Dziękuję bardzo”.

Trybunał Konstytucyjny: Krystyna Pawłowicz sędzią w stanie spoczynku. Wnioskowała o to z przyczyn zdrowotnych

Uchwała zapadła na początku czerwca 2025 roku. Powodem takiej decyzji Zgromadzenia Ogólnego ma być stwierdzona przez lekarza orzecznika ZUS niezdolność do pełnienia obowiązków przez Pawłowicz. Do kompetencji Zgromadzenia, zgodnie z ustawą, należy przenoszenie w stan spoczynku sędziów TK trwale niezdolnych do pełnienia obowiązków.

Co mówią przepisy? Art. 32 ustawy o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego Sędzia Trybunału może na swój wniosek zostać przeniesiony w stan spoczynku, jeżeli z powodu choroby, ułomności lub utraty sił został uznany przez lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za trwale niezdolnego do pełnienia obowiązków sędziego Trybunału

Krystyna Pawłowicz jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego od 2019 roku. Jej kandydaturę w październiku tego roku zgłosili posłowie Prawa i Sprawiedliwości, po tym, jak Pawłowicz oznajmiła zamiar wycofania się z polityki – wcześniej, od 2011 roku, sprawowała bowiem mandat poselski w Sejmie VII i VIII kadencji. W listopadzie 2019 została wybrana na stanowisko sędziego TK. W trakcie pełnienia funkcji sędziego Trybunału brała udział m.in. w wydaniu wyroku o niezgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej wykonywania aborcji z powodu ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu.