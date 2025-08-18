Masz polisę mieszkaniową? Zobacz, czego może w niej brakować

Podstawowa polisa mieszkaniowa to dobry start, ale często nie wystarcza, by w pełni chronić Twój majątek. W życiu codziennym nietrudno o sytuacje, które nie mieszczą się w standardowym zakresie ochrony, a każda z nich może oznaczać spore koszty, które będziesz musiał pokryć z własnej kieszeni.

Dlatego warto wzbogacić ubezpieczenie domu o dodatkowe elementy. Zanim wybierzesz polisę, sprawdź, jakie rozszerzenia oferują poszczególni ubezpieczyciele i które z nich warto mieć. Pomoże Ci w tym porównywarka na https://mubi.pl/ubezpieczenie-domu/, dzięki której szybko sprawdzisz dostępne opcje i dopasujesz ochronę do swojej sytuacji. A poniżej znajdziesz listę rozszerzeń, które mogą okazać się nieocenione w praktyce i które warto rozważyć, zanim coś się wydarzy.

1. OC w życiu prywatnym – zabezpiecz się przed kosztami szkód, które wyrządzisz innym

Jedno z najczęściej wybieranych rozszerzeń to OC w życiu prywatnym. Działa wtedy, gdy przez przypadek wyrządzisz szkodę osobie trzeciej. Przykłady?

* Zalejesz mieszkanie sąsiada przez pęknięty wężyk od pralki.

* Twoje dziecko wybije szybę w oknie sąsiadów.

* Twój pies podczas spaceru przewróci rowerzystę.

Ubezpieczyciel wypłaci wtedy odszkodowanie osobie poszkodowanej, a Ty unikniesz pokrywania kosztów z własnej kieszeni. Zakres może obejmować zarówno szkody materialne, jak i osobowe.

2. Home assistance 24/7 – fachowa pomoc o każdej porze

Awaria zamka, pęknięta rura czy brak prądu po burzy to sytuacje, które zdarzają się nagle i często w najmniej odpowiednim momencie. Dlatego warto mieć home assistance – usługę, która zapewnia całodobową pomoc techniczną w nagłych przypadkach. Wystarczy jeden telefon, by fachowiec pojawił się na miejscu.

W zależności od wariantu możesz liczyć na:

* interwencję hydraulika, elektryka, ślusarza,

* pomoc w zabezpieczeniu mieszkania po włamaniu,

* tymczasowe lokum w razie poważnej szkody,

* transport rzeczy lub dozór mienia.

To wygodne i często niedrogie rozszerzenie, które pozwala zaoszczędzić stresu i pieniędzy.

3. Ubezpieczenie szyb i elementów szklanych

Zwykła polisa nie obejmuje wybicia szyby przez przypadek. Dlatego ubezpieczyciele oferują dodatkowe rozszerzenie, które chroni:

* okna,

* drzwi balkonowe,

* lustra,

* panele szklane,

* płytę indukcyjną,

* kabiny prysznicowe.

Taki dodatek przydaje się zwłaszcza rodzinom z dziećmi lub osobom wynajmującym mieszkanie innym lokatorom.

4. Kradzież z włamaniem

Podstawowe ubezpieczenie często obejmuje tylko zniszczenie mienia przez żywioły. Jeśli chcesz otrzymać odszkodowanie za wyniesiony telewizor, laptop, biżuterię czy sprzęt sportowy, musisz wykupić ochronę na wypadek kradzieży z włamaniem.

Pamiętaj: ubezpieczyciel może wymagać spełnienia warunków technicznych, np. atestowanych zamków, drzwi antywłamaniowych czy alarmu.

5. Dewastacja i wandalizm

Rozszerzenie o dewastację to dobra decyzja, jeśli:

* mieszkasz w bloku, w którym częste są akty wandalizmu, np. na klatce schodowej,

* Twój dom stoi przy ruchliwej ulicy, a elewacja może zostać zdewastowana przez graffiti,

* wynajmujesz mieszkanie i chcesz się zabezpieczyć przed ewentualnymi szkodami wyrządzonymi przez lokatorów.

To rozszerzenie działa w przypadku zniszczeń spowodowanych celowo, np. pomalowanych ścian czy połamanych drzwi.

6. Ubezpieczenie zwierząt domowych – ochrona pupila w razie wypadku, zaginięcia lub kradzieży

Zwierzęta to pełnoprawni członkowie rodziny, a ich bezpieczeństwo i zdrowie bywają równie kruche jak nasze. Dlatego coraz więcej właścicieli decyduje się na ubezpieczenie swojego pupila.

W zależności od oferty możesz liczyć na:

* zwrot kosztów leczenia po wypadku,

* sfinansowanie kosztów poszukiwań zaginionego pupila,

* odszkodowanie w razie kradzieży zwierzęcia,

* wsparcie prawne przy sporach związanych z jego posiadaniem.

W niektórych towarzystwach ubezpieczeniowych zwierzęta domowe objęte są ochroną w ramach polisy chroniącej ruchomości domowe. To rozszerzenie, które warto rozważyć, szczególnie jeśli Twój pupil często przebywa na zewnątrz lub jest rasą narażoną na ryzyko kradzieży. Ubezpieczenie pomaga chronić nie tylko zwierzę, ale i Twój spokój ducha.

Jak porównać rozszerzenia i wybrać najlepsze?

Każdy ubezpieczyciel oferuje inne pakiety dodatkowe, a ich zakres, limity i wyłączenia mogą się znacznie różnić. Dlatego:

* przeczytaj OWU (Ogólne Warunki Ubezpieczenia),

* porównaj wysokość sum ubezpieczenia i udziały w szkodzie,

* sprawdź, czy musisz spełnić jakieś warunki (np. alarm, monitoring),

* oceń, czy cena dodatku jest adekwatna do zakresu.

Nie wiesz od czego zacząć? Poszukaj ubezpieczenia mieszkania na Mubi. W kilka minut sprawdzisz, co oferują poszczególni ubezpieczyciele i które rozszerzenia masz już w standardzie, a za które musisz dopłacić.

Materiał Promocyjny