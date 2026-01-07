Jest akt oskarżenia w sprawie pobicia byłego ministra zdrowia Adama Niedzielskiego

Do zdarzenia doszło 27 sierpnia ub. r. w godzinach popołudniowych, kiedy były minister zdrowia w rządzie PiS, Adam Niedzielski przebywał w jednej z siedleckich restauracji w towarzystwie swoich znajomych. Gdy opuszczał lokal, został zaatakowany przez dwóch mężczyzn, którzy także przebywali w tej restauracji. Napastnicy uderzyli byłego ministra w twarz i kopali. Następnie się oddalili.

Dlaczego Adam Niedzielski nie miał ochrony?

Były minister zdrowia w serwisie LinkedIn zamieścił relację ze zdarzenia. „Kilka godzin temu padłem ofiarą brutalnego ataku. Zostałem pobity przez dwóch mężczyzn krzyczących »śmierć zdrajcom ojczyzny« Dostałem cios w twarz, a następnie zostałem skopany leżąc na ziemi. Całe zajście trwało kilkanaście sekund, a potem sprawcy uciekli” – opisał Adam Niedzielski.

Winą za napaść Niedzielski obarczył tolerowanie mowy nienawiści przez polityków oraz odebranie mu ochrony SOP przez ministra spraw wewnętrznych Marcina Kierwińskiego. Jak pisaliśmy na łamach rp.pl, w rzeczywistości ochrona ta wygasła z końcem 2023 r., kilka miesięcy po tym jak Adam Niedzielski przestał pełnić funkcję ministra zdrowia. Kierwiński jej nie przedłużył. Ochrona została Niedzielskiemu przydzielona po tym, jak pod blokiem, w którym mieszkał, zjawili się negatywnie nastawieni przedstawiciele środowisk antyszczepionkowych i negujących pandemię. Niedzielski, jako minister zdrowia w rządzie Mateusza Morawieckiego, był twarzą polityki obostrzeń wprowadzanych w związku z pandemią COVID–19.

Prokurator: przemoc i groźby z powodu przynależności politycznej

Policjanci szybko ustalili personalia obu napastników. Okazali się nimi 39-letni Aleksander B. i 35-letni Rafał G., którzy jeszcze tego samego dnia wieczorem sami zgłosili się do siedziby Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach. Obaj usłyszeli zarzut pobicia. Prokurator przyjął, że podejrzani stosując przemoc i kierując wobec pokrzywdzonego groźby, czynili to z powodu jego przynależności politycznej, a czyn, którego popełnienie zarzucono podejrzanym ma charakter występku chuligańskiego.