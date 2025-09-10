Aktualizacja: 10.09.2025 18:42 Publikacja: 10.09.2025 17:48
Foto: Fotorzepa/ Jerzy Dudek
W sierpniu 2023 r. Adam Niedzielski, minister zdrowia w rządzie Mateusza Moraweckiego, opublikował w mediach społecznościowych wpis zawierający dane lekarza Piotra Pisuli, pozyskane z Systemu Informacji Medycznej.
W swoim poście minister podał imię, nazwisko lekarza oraz szczegóły dotyczące leków, które ten przepisał sam sobie. Niedzielski odniósł się jednocześnie do informacji podanych w materiale wyemitowanym dzień wcześniej w Faktach TVN na temat dostępności leków na receptę po wprowadzeniu ograniczeń w wystawianiu recept.
"We wczorajszym wydaniu usłyszeliśmy, że pacjenci po operacjach ortopedycznych w Poznaniu nie dostali przez ostatnie 2 dni recept na leki przeciwbólowe. Sprawdziliśmy w Poznaniu. I co? Pacjenci po operacjach ortopedycznych otrzymywali recepty na wskazane leki!" - napisał Niedzielski. W następnym wpisie dodał: "Lekarz Piotr Pisula, szpital miejski w Poznaniu, wczoraj w Fakty TVN "żadnemu pacjentowi nie dało się wystawić takiej recepty". Sprawdziliśmy. Lekarz wystawił wczoraj na siebie receptę na lek z grupy psychotropowych i przeciwbólowych. Takie to FAKTY. Jakie kłamstwa czekają nas dziś".
Niedzielski tłumaczył, że upublicznienie informacji o wystawieniu recepty przez lekarza zatrudnionego w szpitalu miejskim w Poznaniu, miało na celu obronę interesów pacjenta i obronę dobrego imienia Ministerstwa Zdrowia. Kilka dni później, w atmosferze skandalu, złożył rezygnację z funkcji ministra zdrowia. Prawnicy i lekarze przypomnieli, że zgodnie z ustawą o systemie informacji w ochronie zdrowia, dane medyczne mogą być przetwarzane przez ministra wyłącznie w kontekście realizacji zadań związanych z planowaniem i zarządzaniem ochroną zdrowia.
W grudniu 2023 roku prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ukarał Adama Niedzielskiego za bezprawne ujawnienie danych lekarza. 100 tys. zł zapłacił za jego zachowanie resort zdrowia.
Rok później Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy skazał nieprawomocnie byłego ministra na trzy miesiące pozbawienia wolności w zawieszeniu na dwa lata i na podanie wyroku do publicznej wiadomości. Niedzielski miał też zapłacić pięć tysięcy zł zadośćuczynienia Piotrowi Pisuli i pokryć koszty sądowe. Wyrok zapadł po tym, jak Prokuratura Okręgowa w Warszawie oskarżyła Niedzielskiego o „przekroczenie uprawnień, przez ujawnienia w mediach społecznościowych danych pozyskanych z Systemu Informacji Medycznej”.
Obrońca Adama Niedzielskiego wniósł apelację od wyroku sądu I instancji. Sąd Okręgowy w Warszawie nie znalazł jednak w środę podstaw do jej uwzględnienia.
Źródło: rp.pl
