Mężczyzna, podejrzany o zabójstwo lekarza w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie, mógł być niepoczytalny. Krakowska prokuratura otrzymała opinię sądowo-psychiatryczną, wedle której „w chwili popełnienia zarzucanego mu czynu napastnik miał zniesioną zdolność rozpoznania jego znaczenia i pokierowania swoim postępowaniem”. W związku z treścią opinii, prokuratura zapowiedziała skierowanie do Sądu Okręgowego w Krakowie wniosku o umorzenie postępowania.

Reklama Reklama

Atak nożownika w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie

Do zdarzenia doszło 29 kwietnia 2025 roku ok. godziny 10:30 w Szpitalu Uniwersyteckim przy ul. Jakubowskiego w Krakowie. Jak wynika z ustaleń prokuratury, w trakcie gdy lekarz ortopeda – 45-letni Tomasz Solecki – przyjmował pacjentkę, do gabinetu wtargnął 35-letni mężczyzna, również będący pacjentem ortopedy. Wyrażał on niezadowolenie z przeprowadzonego zabiegu i wymachiwał dokumentacją medyczną, by następnie zadać lekarzowi ciosy nożem. Sprawca został obezwładniony przez ochroniarzy i zatrzymany przez policję. Na miejscu podjęto również akcję reanimacyjną – nie udało się jednak uratować życia lekarza.

– Zmuszony jestem poinformować, że jeden z lekarzy ze Szpitala Uniwersyteckiego dziś poległ – bo tak to trzeba nazwać – w trakcie wykonywania obowiązków służbowych – oświadczył dyrektor szpitala Marcin Jędrychowski. – To jest coś niewyobrażalnego. Myślę, że takiego ataku nikt się nie spodziewał. Nikt nie spodziewał się, że dojdzie do ataku w miejscu, gdzie na co dzień ratujemy życie i zdrowie ludzkie, w miejscu przeznaczonym do tego, by ratować ludzi, a nie żeby ludzie w nim ginęli – stwierdził.

Śmierć lekarza w krakowskim szpitalu. Sprawca trafi do zakładu psychiatrycznego?

Po kilku miesiącach prowadzenia postępowania w sprawie dramatycznych wydarzeń w krakowskim szpitalu, prokuratura poinformowała o następnych planowanych przez nią krokach.