Lekarz zaatakowany przez nożownika nie żyje. Adwokaci apelują do rządu

Do zdarzenia doszło w Szpitalu Uniwersyteckim przy ul. Jakubowskiego w Krakowie ok. godz. 10:30. Jak przekazała Oliwia Bożek-Michalec z Prokuratury Okręgowej w Krakowie, z dotychczasowych ustaleń wynika, że gdy lekarz ortopeda przyjmował pacjentkę, nagle do jego gabinetu wtargnął młody mężczyzna, który wyrażał niezadowolenie z przeprowadzonego u niego zabiegu, wymachiwał dokumentacją lekarską, a następnie kilkakrotnie zadał lekarzowi ciosy nożem m.in. w rejon klatki piersiowej. Pomimo podjętej natychmiastowo reanimacji - życia pokrzywdzonego nie udało się uratować.

Minister zdrowia Izabela Leszczyna pisze o barbarzyństwie

Napastnik został zatrzymany przez funkcjonariuszy Policji. „Na miejscu zdarzenia prowadzone są czynności z udziałem prokuratora Prokuratury Rejonowej Kraków Podgórze w Krakowie, która to jednostka będzie prowadzić śledztwo w sprawie” - poinformowała Bożek-Michalec.



„Nie ma słów, które wyraziłyby mój smutek i gniew po śmierci Pana Doktora z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Krakowie, śmierci po ataku nożownika” - napisała w serwisie X minister zdrowia Izabela Leszczyna (PO), przekazując wyrazy współczucia rodzinie i współpracownikom lekarza. „Agresja wobec tych, którzy pełnią misję ratowania naszego zdrowia i życia jest barbarzyństwem i zasługuje na najwyższy wymiar kary” - podkreśliła.

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej apeluje o natychmiastowe działania

Stanowisko w sprawie „tragicznej śmierci lekarza Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Krakowie, który został brutalnie pozbawiony życia podczas pełnienia swoich obowiązków zawodowych – w miejscu, które powinno być przestrzenią pomocy, bezpieczeństwo i zaufania" przyjęło przez aklamację Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej.