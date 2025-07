Legalizacja marihuany. „Mamy dobre argumenty”

Według ustaleń krakowskiej rozgłośni projekt zostanie złożony we wrześniu, gdy będą znane stanowiska wszystkich klubów i kół parlamentarnych.

- Mam nadzieję, że w tej kwestii nie będzie dyscypliny w klubach. Mamy dobre argumenty np. finansowe. Chcemy nimi przekonać tych nieprzekonanych. Depenalizacja to jest oszczędność dla budżetu, bo to oszczędność związana m.in. z procesami sądowymi czy miejscami w więzieniach. W tym momencie osoby, które posiadają niewielką ilość suszu, są karane. Gdy to się zmieni, sędziowie i adwokaci będą mogli zająć się zupełnie innymi sprawami - powiedział RMF FM poseł Józefaciuk.