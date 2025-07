Rząd zdecydował o zakończeniu ponad trzyletniego okresu finansowania mieszkania i wyżywienia dla uchodźców z Ukrainy – mógł z tego skorzystać każdy, kto przyjechał do Polski po 24 lutego 2022 r. Tylko do 31 października 2025 r. w Ośrodkach Zbiorowego Zakwaterowania będą mogły być kwaterowane nowe osoby. Wyjątek stanowić będą grupy wrażliwe, wskazane w projekcie nowelizacji specustawy o pomocy uchodźcom wojennym z Ukrainy. „Tym samym wygaszany jest częściowy system dopłat za zakwaterowanie” – wyjaśnia MSWiA w projekcie, który właśnie trafił do Sejmu.

Koniec z masową pomocą Ukraińcom. Mieszkanie i wyżywienie w ośrodkach otrzymają nieliczne grupy

Od 1 listopada 2025 r. wojewoda będzie mógł udzielić pomocy w postaci zakwaterowania i wyżywienia tylko wąskiej grupie uchodźców: dzieciom, na które pobierane jest świadczenie wychowawcze 800+ w przypadku odpłatności 15 zł na dzień, emerytom, którzy pobierają polskie świadczenie emerytalne (również pod rygorem odpłatności 15 zł za dzień), osobom posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, osobom, które ukończyły – w przypadku kobiet – 60. rok życia, w przypadku mężczyzn – 65., ale o ile nie pobierają polskiego świadczenia emerytalnego. A także: kobietom w ciąży lub osobom wychowującym dziecko do 12. miesiąca życia, na podstawie przedstawionych dokumentów, samotnym rodzicom lub ich opiekunom prawnym sprawującym w Polsce opiekę nad co najmniej trojgiem dzieci (gdy przynajmniej jedno z dzieci nie ukończyło 7. roku życia), małoletnim w pieczy zastępczej lub małoletnim, na których nie jest pobierane świadczenie wychowawcze 800+, osobom sprawującym opiekę nad osobami niepełnosprawnymi, ale jeśli nie pobierają świadczenia pielęgnacyjnego oraz opiekunom tymczasowym ustanowionym dla małoletnich przez władze ukraińskie, pełnoletnim uczniom szkoły ponadpodstawowej prowadzącej kształcenie w formie dziennej nie dłużej niż do końca roku szkolnego, w którym ukończą 20. rok życia. Ostatnią grupą są osoby bezpośrednio po hospitalizacji finansowanej przez Narodowy Fundusz Zdrowia lub Fundusz Pomocy, trwającej przynajmniej siedem dni, ale „nie dłużej niż do ustania przyczyny będącej powodem hospitalizacji”.

Rząd w uzasadnieniu przyznaje, że nie sprawdziło się wprowadzenie wymogu weryfikacji Ukraińców, by płacili za pobyt w ośrodkach. Przepisy pozwalały bowiem odstąpić od opłaty w przypadku „trudnej sytuacji życiowej”. Jak pisała „Rzeczpospolita” służbom nie dano narzędzi, jak skontrolować takie oświadczenia.

„Ze względu na brak jednolitości w sposobie rozpatrywania wniosków o zwolnienie z partycypacji w kosztach pomocy ze względu na trudną sytuację życiową w poszczególnych województwach, zdecydowano o nieprzedłużaniu tego narzędzia” – pisze ustawodawca.