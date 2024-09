Azyl w Polsce? Głównie dla Ukraińców

Tymczasem w tym roku także w naszym kraju złożono rekordową liczbę wniosków o azyl – wpłynęły od 10,7 tys. cudzoziemców (dane od stycznia do końca sierpnia). Z danych Urzędu do spraw Cudzoziemców przygotowanych dla „Rzeczpospolitej” wynika, że byli to głównie obywatele: Ukrainy (3,9 tys. osób), Białorusi (2,6 tys.) oraz Rosji (0,7 tys.). To znaczny wzrost, bo w całym ubiegłym roku o azyl ubiegało się 9,5 tys. cudzoziemców (połowa go dostała), w 2022 r. było to 9,9 tys. osób, a w 2021 r. – 7,7 tys.

– Warunki przyznania ochrony międzynarodowej spełniało 4,3 tys. osób. Decyzje negatywne otrzymało 1,1 tys. z nich, a postępowania dotyczące 2 tys. osób zakończyły się umorzeniem (to znaczy, że osoby te wyjechały z Polski – przyp. aut.) – wylicza Jakub Dudziak, rzecznik urzędu. Ochronę otrzymali głównie obywatele Ukrainy (2,1 tys. osób), Białorusi (1,8 tys.) oraz Rosji (145). Osoba objęta ochroną międzynarodową jest utrzymywana przez państwo, nie może w czasie rozpatrywania jej wniosku pracować, otrzymuje, także na czas rozpatrywania wniosku, m.in. kieszonkowe, zakwaterowanie i wyżywienie.

Dziurawa strefa buforowa na granicy z Białorusią

Rząd w połowie czerwca wprowadził czasowy zakaz przebywania w strefie nadgranicznej z Białorusią i mimo krytyki środowisk proimigranckich właśnie go przedłużył o kolejne 90 dni. MSWiA twierdzi, że znacząco, aż o 64 proc., spadła liczba prób nielegalnego przedostania się do Polski – z 17 030 do 6 130 prób nielegalnego przekroczenia granicy. Statystyki są jednak alarmujące – od początku funkcjonowania strefy buforowej zatrzymano 248 kurierów przemycających nielegalnie migrantów – z czego na samej granicy polsko-białoruskiej aż 230. W tym roku (dane z pierwszych pięciu miesięcy tego roku) aż 1,8 tys. osób złożyło wniosek o azyl na terenie województwa podlaskiego, a więc w pobliżu granicy polsko-białoruskiej.

Zdecydowana większość migrantów nielegalnie próbujących sforsować polską granicę z Afryki i Azji nie jest zainteresowana azylem w Polsce. UdsC umorzył w tym roku postępowania wobec 303 obywateli Syrii, 276 Rosji, 248 Somalii, 206 Erytrei oraz 147 Afganistanu – to osoby, które złożyły wnioski o ochronę, ale – nie czekając na rozstrzygnięcie – wyjechały z kraju do innych państw Europy.

Polska bardzo rzadko przyznaje status uchodźcy (cudzoziemiec musi udowodnić, że uciekł z kraju przed prześladowaniami lub że grozi mu rzeczywiste ryzyko utraty życia czy zdrowia). Jak dotąd otrzymało go 415 cudzoziemców, a w całym 2023 r. było to 600 osób. – Wśród cudzoziemców otrzymujących decyzje pozytywne większość kwalifikuje się do przyznania ochrony uzupełniającej – dodaje Dudziak. Przywileje, jakie otrzymuje cudzoziemiec, są jednak podobne.