Kolejny pożar w Ząbkach. Przy tej samej ulicy, gdzie w lipcu ogień strawił górne piętra bloku

Zgłoszenie o pożarze w garażu podziemnym jednego z bloków przy ulicy Powstańców strażacy otrzymali w niedzielę o godzinie 21.27. Służby ewakuowały wszystkich mieszkańców budynku, ok. 300 osób.

– Po przybyciu na miejsce strażacy zastali bardzo duże zadymienie wydobywające się z kanałów wentylacyjnych oraz otwartej hali garażowej. W jej wnętrzu strażacy zastali rozwinięty pożar pięciu samochodów – wyjaśnił w rozmowie z tvn24.pl młodszy kapitan Jan Sobków z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie.

W kulminacyjnym momencie pożaru w akcji gaśniczej brało udział łącznie 13 zastępów straży pożarnej. Tuż przed północą strażakom udało się opanować sytuację.

– Nie ma informacji o osobach poszkodowanych – zaznaczył Sobków.