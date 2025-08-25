Kolejny pożar w Ząbkach. Przy tej samej ulicy, gdzie w lipcu ogień strawił górne piętra bloku

Aktualizacja: 27.08.2025 14:40 Publikacja: 25.08.2025 10:12
Straż pożarna
Zgłoszenie o pożarze w garażu podziemnym jednego z bloków przy ulicy Powstańców strażacy otrzymali w niedzielę o godzinie 21.27. Służby ewakuowały wszystkich mieszkańców budynku, ok. 300 osób.
– Po przybyciu na miejsce strażacy zastali bardzo duże zadymienie wydobywające się z kanałów wentylacyjnych oraz otwartej hali garażowej. W jej wnętrzu strażacy zastali rozwinięty pożar pięciu samochodów – wyjaśnił w rozmowie z tvn24.pl młodszy kapitan Jan Sobków z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie.
W kulminacyjnym momencie pożaru w akcji gaśniczej brało udział łącznie 13 zastępów straży pożarnej. Tuż przed północą strażakom udało się opanować sytuację.
– Nie ma informacji o osobach poszkodowanych – zaznaczył Sobków.
Przyczyny pożaru wyjaśnia policja.
Do pożaru doszło kilkaset metrów od osiedla Kopernika, gdzie 3 lipca potężny pożar objął trzy połączone ze sobą skrzydła bloku, gdzie mieszkało około 500 osób.
Wówczas zapaliło się poddasze a ogień objął trzy połączone ze sobą bloki. W tamtej akcji wzięło udział ponad 300 strażaków i 77 pojazdów.
Strażacy, którzy przeszukali wszystkie pomieszczenia, nie znaleźli ofiar, nie ucierpiały także zwierzęta. Trzy osoby, które były na zewnątrz obiektu, doznały lekkich urazów i nikt nie trafił do szpitala. Poszkodowanych zostało też trzech ratowników, w tym dwóch funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej.
Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga 4 lipca wszczęła w tej sprawie śledztwo. Śledczy przesłuchali ok. 150 świadków, rozpoczęli oględziny budynku, również z udziałem skanera 3D. Zaapelowali też o przesyłanie nagrań pożaru. 9 lipca prokuratorzy i policja zakończyli oględziny spalonego budynku. Blok został przekazany zarządcy.
Ubezpieczyciele wypłacili pogorzelcom z Ząbek ok. 8 mln zł zaliczek i odszkodowań. W budynku objętym pożarem ubezpieczone były 152 mieszkania. W likwidację szkód po pożarze zaangażowanych jest 12 ubezpieczycieli.
