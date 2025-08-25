Rzeczpospolita
Kolejny pożar w Ząbkach. Przy tej samej ulicy, gdzie w lipcu ogień strawił górne piętra bloku

W niedzielę wieczorem przy ulicy Powstańców 27 w podwarszawskich Ząbkach wybuchł pożar. Na początku lipca przy tej samej ulicy, zaledwie kilkaset metrów dalej, ogień strawił górne kondygnacje bloku mieszkalnego.

Publikacja: 25.08.2025 10:12

Kolejny pożar w Ząbkach. Przy tej samej ulicy, gdzie w lipcu ogień strawił górne piętra bloku

Straż pożarna

Foto: Adobe Stock

Bartosz Lewicki

Zgłoszenie o pożarze w garażu podziemnym jednego z bloków przy ulicy Powstańców strażacy otrzymali w niedzielę o godzinie 21.27. Służby ewakuowały wszystkich mieszkańców budynku, ok. 300 osób. 

– Po przybyciu na miejsce strażacy zastali bardzo duże zadymienie wydobywające się z kanałów wentylacyjnych oraz otwartej hali garażowej. W jej wnętrzu strażacy zastali rozwinięty pożar pięciu samochodów – wyjaśnił w rozmowie z tvn24.pl młodszy kapitan Jan Sobków z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie. 

W kulminacyjnym momencie pożaru w akcji gaśniczej brało udział łącznie 13 zastępów straży pożarnej. Tuż przed północą strażakom udało się opanować sytuację. 

– Nie ma informacji o osobach poszkodowanych – zaznaczył Sobków.

Przyczyny pożaru wyjaśnia policja.

W lipcu pożar zniszczył sąsiedni budynek w Ząbkach

Do pożaru doszło kilkaset metrów od osiedla Kopernika, gdzie 3 lipca potężny pożar objął trzy połączone ze sobą skrzydła bloku, gdzie mieszkało około 500 osób. 

Wówczas zapaliło się poddasze a ogień objął trzy połączone ze sobą bloki. W tamtej akcji wzięło udział ponad 300 strażaków i 77 pojazdów. 

Czytaj więcej

Ogień na dachu domu na osiedlu Kopernika przy ulicy Powstańców w Ząbkach zaobserwowano około godziny
Klęski żywiołowe
Ogromny pożar w podwarszawskich Ząbkach. Płonie kompleks budynków mieszkalnych

Strażacy, którzy przeszukali wszystkie pomieszczenia, nie znaleźli ofiar, nie ucierpiały także zwierzęta. Trzy osoby, które były na zewnątrz obiektu, doznały lekkich urazów i nikt nie trafił do szpitala. Poszkodowanych zostało też trzech ratowników, w tym dwóch funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej.

Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga 4 lipca wszczęła w tej sprawie śledztwo. Śledczy przesłuchali ok. 150 świadków, rozpoczęli oględziny budynku, również z udziałem skanera 3D. Zaapelowali też o przesyłanie nagrań pożaru. 9 lipca prokuratorzy i policja zakończyli oględziny spalonego budynku. Blok został przekazany zarządcy.

Ubezpieczyciele wypłacili pogorzelcom z Ząbek ok. 8 mln zł zaliczek i odszkodowań. W budynku objętym pożarem ubezpieczone były 152 mieszkania. W likwidację szkód po pożarze zaangażowanych jest 12 ubezpieczycieli.

Płonie hala w miejscowości Jankowy 

Pożar wybuchł w poniedziałek 25 listopada w hali w miejscowości Jankowy w powiecie kępińskim w woj. wielkopolskim. Płonie zakład produkcyjny na terenie firmy meblarskiej, a dym widoczny jest z odległości kilku kilometrów.  Wstępne ustalenia wskazują, że w magazynie znajdowała się tapicerka produkowana przez firmę meblarską, która zarządza płonącym budynkiem.

W rozmowie z Interią kpt. Jakub Sobczak z Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie przekazał, że ogień zajął halę o powierzchni ok. 2 tys. metrów kwadratowych, w związku z czym jej część uległa zawaleniu. Do akcji zadysponowano 16 zastępów straży pożarnej. - W tym momencie pożar jest już dogaszany - poinformował kpt. Sobczak.

Źródło: rp.pl

