Pożar w Ząbkach. Eksperci stawiają mocne tezy

Waldemar Jiers, biegły ds. pożarnictwa i były komendant PSP w Szczecinie stawia mocną tezę: – Moim zdaniem tam nie było jednego źródła ognia. Powiem wprost: podejrzewam, że to było podpalenie – wskazuje Jiers. Z czego to wywodzi? – Na nagraniach, jakie oglądałem w telewizji, widać było wyraźnie, jak płonął pierwszy budynek od strony ulicy – i zaledwie kilka minut później ogień był widoczny już w innej, odległej jego części – tłumaczy „Rzeczpospolitej”.

Jak ustaliliśmy, zabezpieczaniem śladów zajmą się stołeczni policjanci z wydziału dochodzeniowo-śledczego – tego samego, który dokumentował dowody w spalonej hali przy Marywilskiej

Jak zauważa, w budynku są ściany, ścianki działowe. – Gdyby paliło się w naturalny sposób, to pożar stopniowo by ogarniał kolejne fragmenty budynku, i nie w tak błyskawicznym tempie. Wtedy spaliłoby się kilka mieszkań, a nie 200 – ocenia Waldemar Jiers. Przyznaje, że mimo długiej praktyki nie widział pożaru, do którego byłoby zadysponowanych 60 zastępów strażaków, a więc i 60 samochodów (było też 250 ratowników i 200 policjantów).

Eksperci przyznają, że cudem nikt nie zginął. – Tam mieszkania były dwupoziomowe, ze schodami drewnianymi prowadzącymi na najwyższą kondygnację, która była śmiertelną pułapką dla osób, które by tam w tym czasie przebywały – wskazuje gen. Grosset.

Co zaskakujące, ogień przeniósł się do podziemnego garażu – spłonął tam jeden z samochodów. – Możliwe, że pionem wyciągowym coś płonącego wpadło tak pechowo, że zainicjowało spalanie tego samochodu. To nie powinno się zdarzyć, po drodze powinny być wentylatory, siatki, które to uniemożliwiają – mówi Jiers.

Gdzie było źródło powstania ognia?

Dla poznania przyczyny pożaru najważniejsze jest ustalenie, gdzie było źródło powstania ognia. Tym zajmą się policjanci i pożarnicy.