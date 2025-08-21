Aktualizacja: 21.08.2025 12:39 Publikacja: 21.08.2025 11:44
Zabezpieczanie terenu w miejscowości Osiny, gdzie spadł dron
Foto: PAP/Wojtek Jargiło
Jak podały służby, w nocy z wtorku na środę na pole kukurydzy w Osinach (powiat łukowski) spadł, a następnie eksplodował bezzałogowy statek powietrzny. Dron został zniszczony, jego elementy zostały rozrzucone w okolicy.
Metalowe i plastikowe szczątki maszyny znaleziono porozrzucane w promieniu kilkudziesięciu metrów. Na jednym z elementów odnaleziono napis, jak informowała prokuratura, „prawdopodobnie w języku koreańskim”.
„Rzeczpospolita” w ciągu dnia dotarła do nieoficjalnych informacji, że w Osinach – w miejscu oddalonym o kilka kilometrów od Zakładów Azotowych „Puławy” – mógł eksplodować Shahed 131 lub 136, dron oparty na produkcji irańskiej, produkowany przez Rosję od 2023 roku. Maszyny tego typu są masowo używane przez wojska rosyjskie w wojnie z Ukrainą.
Po rozpoczęciu oględzin w miejscu zdarzenia prokuratura poinformowała, iż po wstępnych analizach wykluczono, że doszło do eksplozji drona przemytniczego. Minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz ocenił, że „mamy do czynienia z prowokacją Federacji Rosyjskiej z użyciem rosyjskiego drona”. Szef MSZ Radosław Sikorski stwierdził, że doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej „ze Wschodu”. „Będzie protest MSZ wobec sprawcy” – zadeklarował.
W czwartek prokurator okręgowy w Lublinie Grzegorz Trusiewicz na konferencji prasowej podał nowe informacje na temat sprawy. – W środę udało nam się zabezpieczyć przy pomocy pracowników zakładu energetycznego trzy linie energetyczne, które wykazują ślady świeżego uszkodzenia. Przypuszczamy, że mogą mieć one związek ze zdarzeniem – powiedział.
Prokurator okręgowy w Lublinie Grzegorz Trusiewicz
Foto: PAP/Wojtek Jargiło
Według jego relacji, w środę przesłuchano trzy osoby spoza Osin, które zeznały, że widziały i słyszały obiekt latający. W czwartek przesłuchane mają zostać kolejne trzy osoby. – W zestawieniu z nagraniami, które posiadamy, istnieje bardzo wysokie prawdopodobieństwo – ale to będzie weryfikowane w dalszym toku postępowania – że obiekt ten nadleciał prawdopodobnie z terenu Białorusi – oświadczył prokurator Trusiewicz.
Co śledczy robili w środę w związku z eksplozją drona? – Zabezpieczyliśmy ziemię z epicentrum wybuchu – przekazał prokurator, zapowiadając badania ziemi „w kierunku materiałów wybuchowych”. Trusiewicz poinformował, że w czwartek na miejscu zdarzenia jest sześciu prokuratorów i ok. 150 przedstawicieli służb. Zaznaczył, że obszar poszukiwań został poszerzony i w czwartek czynności będzie prowadzić pięć ekip oględzinowych, zaś działania śledczych będzie ponownie wspierało wojsko. – Mam nadzieję, że w dniu dzisiejszym uda nam się zakończyć wszelkie czynności – powiedział Trusiewicz.
Pytany o powierzchnię, na jakiej prowadzone będą czynności, prokurator nie podał dokładnych danych – powiedział jedynie, że chodzi o kilka hektarów. Według jego relacji, biegły z Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia z Zielonki nie był w stanie dokładnie określić, jaki dron spadł na pole. – Jest to jak najbardziej w przedmiocie naszych zainteresowań – zapewnił Trusiewicz. Zapowiedział, że w toku śledztwa wszystkie szczegóły zostaną ustalone.
– Wszystko wskazuje na to, że on nadleciał z Białorusi – powiedział prokurator okręgowy z Lublina, odnosząc się do drona, który spadł w Osinach. Pytany o to, w jakim kierunku leciał bezzałogowiec, Trusiewicz odparł, że to nie jest przedmiotem śledztwa.
W czwartek śledczy mają szukać pozostałości drona. – Będziemy kontynuować oględziny, będziemy skupiać się również na epicentrum, żeby dokładnie przeszukać nie tylko to, co było widoczne, lecz także ewentualnie to, co może znajdować się pod powierzchnią ziemi – przekazał prokurator. – Będziemy szukać wszystkich elementów, które mają związek z tym zdarzeniem i które mogą przyczynić się do wyjaśnienia sprawy – dodał.
Jaki dron spadł pod Łukowem? – Nie chciałbym zgadywać, jaki to jest dron. Może to być Shahed, nie wykluczamy, że jest to Shahed, natomiast ja nie jestem specjalistą od dronów. Dowody rzeczowe, które mamy, przekażemy biegłemu i to będzie rola biegłego, wypowiedzenie się, jaki to jest typ urządzenia czy drona, z którym mamy do czynienia w miejscu zdarzenia – odparł prokurator Trusiewicz.
Na godz. 12.00 w czwartek zapowiedziano oświadczenie prezydenta Karola Nawrockiego w Pałacu Prezydenckim. Wystąpienie było poświęcone decyzjom w sprawie ustaw uchwalonych przez parlament. Prezydent rozpoczął jednak od odniesienia się do sprawy bezzałogowca, który eksplodował w Osinach. – Chciałem zacząć od informacji, która oczywiście jest w zainteresowaniu opinii publicznej, a więc incydentu naruszenia polskiej granicy powietrznej, tak zwanej sprawy rosyjskiego drona – powiedział.
– Zapewniam, że szef biura Bezpieczeństwa Narodowego minister Sławomir Cenckiewicz jest w stałym kontakcie z ministrem obrony narodowej Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Biuro Bezpieczeństwa Narodowego i monitoruje całą sprawę, i będziemy w Kancelarii Prezydenta sprawę oczywiście wyjaśniać i monitorować w kolejnych dniach, w kolejnych tygodniach – oświadczył Karol Nawrocki.
– Więc uspokajam opinię publiczną, że minister Cenckiewicz i całe Biuro Bezpieczeństwa Narodowego jest w regularnym kontakcie z Ministerstwem Obrony Narodowej – dodał.
