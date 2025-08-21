Po rozpoczęciu oględzin w miejscu zdarzenia prokuratura poinformowała, iż po wstępnych analizach wykluczono, że doszło do eksplozji drona przemytniczego. Minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz ocenił, że „mamy do czynienia z prowokacją Federacji Rosyjskiej z użyciem rosyjskiego drona”. Szef MSZ Radosław Sikorski stwierdził, że doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej „ze Wschodu”. „Będzie protest MSZ wobec sprawcy” – zadeklarował.

Eksplozja drona w miejscowości Osiny. Nowe informacje prokuratury

W czwartek prokurator okręgowy w Lublinie Grzegorz Trusiewicz na konferencji prasowej podał nowe informacje na temat sprawy. – W środę udało nam się zabezpieczyć przy pomocy pracowników zakładu energetycznego trzy linie energetyczne, które wykazują ślady świeżego uszkodzenia. Przypuszczamy, że mogą mieć one związek ze zdarzeniem – powiedział.

Prokurator okręgowy w Lublinie Grzegorz Trusiewicz Foto: PAP/Wojtek Jargiło

Według jego relacji, w środę przesłuchano trzy osoby spoza Osin, które zeznały, że widziały i słyszały obiekt latający. W czwartek przesłuchane mają zostać kolejne trzy osoby. – W zestawieniu z nagraniami, które posiadamy, istnieje bardzo wysokie prawdopodobieństwo – ale to będzie weryfikowane w dalszym toku postępowania – że obiekt ten nadleciał prawdopodobnie z terenu Białorusi – oświadczył prokurator Trusiewicz.

Co śledczy robili w środę w związku z eksplozją drona? – Zabezpieczyliśmy ziemię z epicentrum wybuchu – przekazał prokurator, zapowiadając badania ziemi „w kierunku materiałów wybuchowych”. Trusiewicz poinformował, że w czwartek na miejscu zdarzenia jest sześciu prokuratorów i ok. 150 przedstawicieli służb. Zaznaczył, że obszar poszukiwań został poszerzony i w czwartek czynności będzie prowadzić pięć ekip oględzinowych, zaś działania śledczych będzie ponownie wspierało wojsko. – Mam nadzieję, że w dniu dzisiejszym uda nam się zakończyć wszelkie czynności – powiedział Trusiewicz.

Prokurator okręgowy w Lublinie: Wszystko wskazuje na to, że dron nadleciał z Białorusi

Pytany o powierzchnię, na jakiej prowadzone będą czynności, prokurator nie podał dokładnych danych – powiedział jedynie, że chodzi o kilka hektarów. Według jego relacji, biegły z Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia z Zielonki nie był w stanie dokładnie określić, jaki dron spadł na pole. – Jest to jak najbardziej w przedmiocie naszych zainteresowań – zapewnił Trusiewicz. Zapowiedział, że w toku śledztwa wszystkie szczegóły zostaną ustalone.