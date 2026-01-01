Po co młody Ukrainiec przesiadywał w hali lotniska Okęcie ze sprzętem zagłuszającym?

I wskazuje, że mężczyźnie postawiono zarzut „z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 212 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo lotnicze, czyli usiłowania działań »zagrażających bezpieczeństwu ruchu lotniczego«”.

23-latek twierdzi, że mieszka w Kanadzie. Raz mówił, że jest żołnierzem, raz, że biznesmenem

Podejrzenia służb ochrony lotniska wzbudziło zachowanie 23-latka. Ulokował się w jednym z lokali gastronomicznych, położonych w hali lotniska Okęcie – w strefie otwartej dla pasażerów. Siedział przy stoliku, zamawiał kawę, przekąski, rozkładał laptop – tyle że przesiadywał tam godzinami. W dniu zatrzymania z rozłożonym sprzętem – przez około sześć godzin. To zachowanie wyróżniało go spośród innych pasażerów, którzy wstępują tu na krótko, czekając na samolot. Możliwe, że Illia S. „kręcił się” po lotniskowej hali już kilka dni przed zatrzymaniem, zachowując się w podobny sposób – to jednak zostanie zweryfikowane po zbadaniu nagrań monitoringu.

Po zatrzymaniu Illia S. nie potrafił racjonalnie wytłumaczyć, co robił na lotnisku, ani w jakim celu posiadał zagłuszarkę. Według naszych źródeł odmówił odpowiedzi dotyczącej swojego statusu – podania, jaki ma zawód, majątek oraz czy był karany. – Raz twierdził, że jest żołnierzem, by zaraz potem mówić, że jest biznesmenem. Nie wyjaśnił także, co robił w Polsce, kiedy i po co tu przyjechał – wskazują nasze źródła.

– Podejrzany ma 23 lata i deklaruje, że na stałe mieszka w Kanadzie – mówi nam prok. Piotr Skiba. I dodaje: – Podejrzany nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i złożył wyjaśnienia, które na wstępnym etapie śledztwa nie znajdują potwierdzenia w zgromadzonym materiale dowodowym. Planowane jest uzyskanie opinii biegłego z zakresu informatyki śledczej – dodaje prok. Skiba.

27 grudnia wobec Illii S. prokurator skierował wniosek o aresztowanie mężczyzny. – Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy częściowo go uwzględnił i zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres jednego miesiąca – wyjaśnia prokuratura.

Sabotażysta, który chciał zakłócić pracę lotniskowych systemów, szpieg, czy może człowiek zaburzony – kim naprawdę jest 23-latek? Wstępny etap śledztwa nie przesądza o żadnej z wersji. Do czego była mu potrzebna zagłuszarka i czy rzeczywiście mieszka w Kanadzie – to wszystko będzie sprawdzać prokuratura, a ze względu na charakter sprawy, możliwe, że włączy się w nią ABW.