„Według informacji uzyskanych od policji, Służby Ochrony Państwa i Straży Granicznej, zwolnienia lekarskie (które pobierają komórki ds. kadrowych na druku e-ZLA) funkcjonariuszy służb podległych MSWiA, nie zawierają informacji o specjalizacji lekarza, który je wystawia. By uzyskać informacje, pracodawca musiałby każdorazowo ustalać specjalizację w oparciu o imię i nazwisko danego lekarza” – odpowiada na nasze pytania MSWiA.

Okazuje się, że „służby nie prowadzą statystyk dotyczących rodzajów przebytych chorób funkcjonariuszy przebywających na zwolnieniach lekarskich”. A na badanie wysyła się tylko tych, którzy na L-4 byli powyżej 30 dni.

Choroby, w tym psychiczne, powinny wyłapać badania okresowe, które funkcjonariusze muszą przechodzić co trzy lata. Jak to wygląda w praktyce? – Badanie psychologiczne zawsze zaczyna się od rozwiązania testów, trwa to ok. 2 godzin. Pytania brzmią ogólnie, często się powtarzają. Później jest rozmowa z psychologiem, głównie w temacie testów, ewentualnie pytania, czy pan się leczył lub leczy, i czy coś panu dolega – opowiada nam jeden z funkcjonariuszy.

Kandydaci do służby mają dłuższe rozmowy, czynni funkcjonariusze – trwające około kwadransa. – „Przerób” ludzi jest bardzo duży, więc dłuższe rozmowy nie wchodzą w grę. Jeśli ktoś jeździ autami służbowymi, to jeszcze dochodzi cały panel psychotechniki. Po pracowni psychologicznej jest badanie u psychiatry i pytania czy pan się leczył lub leczy, i czy coś dolega. Nie słyszałem, żeby ktoś z czynnych funkcjonariuszy odpadł na takich rutynowych badaniach okresowych. Chyba, że ktoś przystąpił do badań po jakimś L4, bo leczył się psychiatrycznie lub coś ewidentnie zadziało się w służbie – dodaje nasz rozmówca, oficer.

Dramatów jest więcej, bo trudno wychwycić w porę symptomy

Przypadek Piotra K. nie jest odosobniony. Głośnym echem odbiła się tragedia na Pradze Północ w Warszawie z listopada 2024 r. (przy ul. Inżynierskiej), gdzie młody, 21-letni policjant, śmiertelnie postrzelił kolegę z drugiego patrolu, który przyjechał pomóc obezwładnić agresywnego mężczyznę. 21-latek oddał jeden strzał, śmiertelny. 35-letni st. sierż. Mateusz Biernacki zmarł, pozostawiając żonę i dwójkę małych dzieci.