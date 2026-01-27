Rzeczpospolita
Szok w SOP. Funkcjonariusz śmiertelnie dźgnął swoją czteroletnią córkę. Sprawdziliśmy, kim jest

Sprawca zabójstwa w Ustce ma długi staż w Służbie Ochrony Państwa, był pirotechnikiem, służył na misjach m.in. w Iraku, za co został odznaczony przez prezydenta RP – ustaliła „Rzeczpospolita”. Do tragedii doszło podczas domowej awantury w domu teściów.

Publikacja: 27.01.2026 10:20

Policja przed drzwiami mieszkania w Ustce, w którym doszło do zabójstwa

Foto: PAP/Piotr Kowala

Izabela Kacprzak

44-letni mężczyzna nożem zaatakował w poniedziałek wieczorem swoją rodzinę w mieszkaniu w Ustce – poinformowała słupska policja. To major Piotr K., funkcjonariusz Służby Ochrony Państwa z Warszawy, który w Ustce przebywał na urlopie z rodziną – żoną i dwójką dzieci. Awantura, która zakończyła się śmiercią czteroletniej córki oficera, miała miejsce w domu jego teściów przy ul. Bałtyckiej. Mężczyzna zaatakował nożem pięcioro członków rodziny, także siebie. Córka oficera nie przeżyła. Obezwładnili go policjanci wezwani przez sąsiadów.

