4 zł tygodniowo przez rok !
Promocja dotyczy rocznej subskrypcji pakietu RP.PL z The New York Times.
Autentyczne dziennikarstwo na cały rok.
Kliknij i poznaj szczegóły oferty
Aktualizacja: 27.01.2026 10:56 Publikacja: 27.01.2026 10:20
Policja przed drzwiami mieszkania w Ustce, w którym doszło do zabójstwa
Foto: PAP/Piotr Kowala
44-letni mężczyzna nożem zaatakował w poniedziałek wieczorem swoją rodzinę w mieszkaniu w Ustce – poinformowała słupska policja. To major Piotr K., funkcjonariusz Służby Ochrony Państwa z Warszawy, który w Ustce przebywał na urlopie z rodziną – żoną i dwójką dzieci. Awantura, która zakończyła się śmiercią czteroletniej córki oficera, miała miejsce w domu jego teściów przy ul. Bałtyckiej. Mężczyzna zaatakował nożem pięcioro członków rodziny, także siebie. Córka oficera nie przeżyła. Obezwładnili go policjanci wezwani przez sąsiadów.
Promocja dotyczy rocznej subskrypcji pakietu RP.PL z The New York Times.
Autentyczne dziennikarstwo na cały rok.
Kliknij i poznaj szczegóły oferty
Kontrowersyjne zachowania, awans do elitarnej jednostki policji, a w finale wpadka z mefedronem i zwolnienie – u...
Szef Służby Ochrony Państwa generał Radosław Jaworski został zawieszony w pełnieniu swoich obowiązków przez mini...
Zgodnie z zapowiedziami Komendanta Głównego Policji, w tym roku ma powstać nowa jednostka, której zadaniem będzi...
23-latek z Ukrainy przesiadywał godzinami w lotniskowej kawiarni. Nie potrafił wytłumaczyć do czego był mu potrz...
W sobotę w powiecie lubartowskim (województwo lubelskie) uruchomiono syreny alarmowe w związku z rosyjskim ataki...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas