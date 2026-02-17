Z tego artykułu się dowiesz: Dlaczego polskie wojsko i służby zakazały chińskim samochodom korzystania z parkingów w jednostkach wojskowych?

Jakie obawy związane są z zaawansowanymi systemami elektronicznymi w chińskich pojazdach?

Jakie inne kraje wprowadziły podobne ograniczenia dla chińskich samochodów i dlaczego?

Jakie szczególne regulacje dotyczące bezpieczeństwa stosuje polski Sztab Generalny wobec chińskich pojazdów?

Jakie zagrożenia związane z cyberbezpieczeństwem mogą towarzyszyć korzystaniu z chińskich samochodów?

Jakie stanowisko zajmują polskie służby w sprawie zagrożeń związanych z technologiami stosowanymi w pojazdach?

Takie działania to ochrona przed potencjalnymi zagrożeniami – w ich tle są obawy, że zaawansowane systemy elektroniczne, czyli różnego rodzaju czujniki i kamery, w jakie są wyposażone auta z Chin, zbierają wiele informacji. Ograniczenia dla „chińczyków” wprowadziły też inne kraje, m.in. Wielka Brytania. „Rzeczpospolita” jako pierwsza opisała w grudniu raport OSW przestrzegający państwo polskie przed autami chińskiej produkcji.

– W wyniku przeprowadzonej analizy ryzyka związanego z rosnącą integracją systemów cyfrowych w pojazdach oraz potencjalnej możliwości niekontrolowanego pozyskiwania i wykorzystania przez te systemy danych, szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego podjął decyzję o wprowadzeniu zakazu wjazdu pojazdów mechanicznych wyprodukowanych w Chińskiej Republice Ludowej na tereny chronionych obiektów wojskowych – informuje „Rzeczpospolitą” płk. Marek Pietrzak, rzecznik prasowy Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. I zaznacza: – Działanie to ma na celu wzmocnienie ochrony infrastruktury wojskowej oraz ograniczenie potencjalnych zagrożeń dla bezpieczeństwa.

Rygory będą dotyczyć także podłączania służbowych telefonów do multimediów w chińskich autach – „w celu ograniczenia ryzyka dostępu do wrażliwych danych”. – Ograniczenia obejmują również inne pojazdy mechaniczne wyposażone w integralne lub dodatkowe urządzenia umożliwiające rejestrację położenia, obrazu lub dźwięku. Pojazdy takie będą mogły przebywać na terenach chronionych obiektów wojskowych pod warunkiem wyłączenia określonych funkcji oraz przy zastosowaniu odpowiednich środków prewencyjnych wynikających z zasad ochrony obiektu – dodaje płk. Pietrzak.