Na pytanie „Rz” o bliższe okoliczności sprawy, w tym ilość ujawnionego Doroty K. mefedronu, prok. Piotr Skiba, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie odpowiada: - Kierując się dobrem postępowania przygotowawczego referent sprawy nie wyraził zgody na udzielanie jakichkolwiek informacji.

Dorota K. w policji jest od czterech lat. Mimo małego doświadczenia ulokowano ją w tajnym, elitarnym wydziale

Dorota K. ma 27 lat, w służbie jest od czterech lat. Najpierw na krótko miała się otrzeć o jeden z garnizonów, by – mimo skromnego policyjnego doświadczenia – ostatecznie trafić do stołecznego Wydziału Techniki Operacyjnej – elitarnej i najtajniejszej komórki w Policji (takie wydziały są w każdej komendzie wojewódzkiej). Jego funkcjonariusze odpowiadają m.in. za inwigilację przestępców – operacje pod przykryciem, zakładanie podsłuchów, ukrytych kamer, odsłuchiwanie nagranych rozmów między przestępcami. Prowadzą szeroko pojęte działania operacyjne, poszukiwania osób ściganych. To wydział działający na specjalnych zasadach – wszystko jest w nim tajne: od finansów i zakupów sprzętu czy samochodów, poprzez środki na informatorów. Nawet lokalizacja budynku, w którym mieści się wydział, są utajnione.

- Zatrudnieni w pionach WTO funkcjonariusze muszą posiadać certyfikat dostępu do informacji niejawnych na poziomie „ściśle tajne”, który gwarantuje, że taka osoba daje rękojmię zachowania tajemnicy – tłumaczy nam jeden ze stołecznych policjantów. - Żeby mieć dostęp do informacji niejawnych, trzeba wykluczyć między innymi to, że funkcjonariusz bierze narkotyki lub jest od nich uzależniony – podkreśla.

Od kiedy Dorota K. pracowała w WTO, do jakich tajemnic miała dostęp, czym konkretnie się zajmowała? Dzisiaj nie udało nam się tego dowiedzieć.