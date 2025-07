Donald Tusk: Od 7 lipca wracają kontrole graniczne na granicy z Niemcami i Litwą

Wracają również kontrole na granicy polsko-litewskiej

Mówiąc o przywróceniu kontroli na granicy polsko-litewskiej premier Donald Tusk wyjaśnił, że „obie te decyzje są ze sobą powiązane”. - Jeśli dziś mamy poczucie, że osiągnęliśmy naprawdę wielki sukces blokując skutecznie granicę z Białorusią i radykalnie zmieniając politykę wizową, to mamy jednak zaszłości z ostatnich lat, które powodują, że tysiące, setki tysięcy ludzi przebywają w Polsce legalnie, ale chciałoby przedostać się do Niemiec. I to jest problem, z którym musimy się dzisiaj uporać - mówił premier Tusk.

- Nie będę opowiadał państwu, jak krytycznie oceniam szczególnie dzisiaj to, co przez ostatnie lata działo się z polityką wizową i dlaczego płacimy tak wysoką cenę jaką jest przywrócenie kontroli na granicy, ale jedno chciałem bardzo wyraźnie powiedzieć: to, że udało nam się zredukować do minimum przepływ ludzi przez granicę z Białorusią, to zasługa służb, przede wszystkim Straży Granicznej, ale także wojska, policji. Jak ocenił premier Donald Tusk, "haniebne i skandaliczne jest ze strony polityków, w tym także przyszłego prezydenta, obrażanie i dystansowanie się od służb państwowych, takich jak Straż Graniczna i przybieranie roli patrona nad aktywistami prawicowymi pana (Roberta) Bąkiewicza, którzy dezorganizują prace Straży Granicznej łącznie z atakami na funkcjonariuszy. To są rzeczy niedopuszczalne".

- Granica litewska jest częścią tego problemu. Zainwestowaliśmy bardzo dużo sił, by granica polsko-białoruska była szczelna. Niestety w sytuacji, w której granice łotewsko-białoruska i litewsko-białoruska nie jest tak szczelna jak granica polsko-białoruska to trochę traci na znaczeniu, bo ten strumień nielegalnej imigracji, organizowany przez Rosję i Białoruś, idzie przez Białoruś, Łotwę, Litwę, a Polska ma przecież otwartą granicę z Litwą. W związku z tym podjęliśmy również decyzję o czasowym przywróceniu kontroli na granicy z Litwą – wyjaśniał premier.

Litwa poinformowana o zamiarze przywrócenia kontroli granicznych

Już ostatniego dnia czerwca minister spraw zagranicznych Litwy Kestutis Budrys poinformował o zamiarze Warszawy, by wzmocnić kontrole na granicy litewsko-polskiej. Poinformował, że w tej sprawie rozmawiają resorty spraw wewnętrznych obu krajów, prowadzone też są rozmowy z Łotwą.

- Wczoraj otrzymałem informację od ministra spraw zagranicznych Polski Radosława Sikorskiego, że rząd polski zamierza podjąć decyzję o wprowadzeniu wzmożonych kontroli na granicy litewsko-polskiej, a także na granicy polsko-niemieckiej – mówił Budrys podczas konferencji prasowej w Wilnie.