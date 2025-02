Afera wizowa. Sześć zawiadomień z sejmowej komisji do prokuratury

Prokuratura Krajowa informuje, że wpłynęło do niej sześć zawiadomień ze strony sejmowej komisji zajmującej się m.in. sprawą tak zwanej afery wizowej (tj. ze strony Komisji Śledczej do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości działań, a także występowania nadużyć, zaniedbań i zaniechań w zakresie legalizacji pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia 12 listopada 2019 r. do dnia 20 listopada 2023 r.). Zawiadomienia zostały przekazane do rozpatrzenia przez prokuratury regionalne w: Lublinie (cztery zawiadomienia) oraz Warszawie i Łodzi (po jednym zawiadomieniu). Czego dokładnie dotyczą?

„Afera wizowa”. Prokuratura Krajowa informuje o zawiadomieniach z sejmowej komisji śledczej

Jak czytamy w komunikacie PK, do lubelskiej prokuratury regionalnej przekazane zostały cztery zawiadomienia, u których podstaw leżą podejrzenia popełnienia przestępstw. Pierwsze dotyczy przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków związanych z zawarciem umów najmu na potrzeby funkcjonowania Centrum Decyzji Wizowych w Łodzi oraz Centrum Informacji Wizowej w Kielcach. Przedmiotem drugiego zawiadomienia również jest podejrzenie przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków – miałoby ono polegać na kierowaniu do polskich konsulatów korespondencji, tyczącej się list cudzoziemców „faktycznie sporządzonych przez Edgara K., co miało wpływ na decyzje wizowe podejmowane przez konsulów RP”.

Trzecie przekazane do Lublina zawiadomienie oscyluje wokół niedopełnienia obowiązków przez Ministra Spraw Zagranicznych w latach 2020-2023, mającego polegać na zaniechaniu nadzoru nad „procesem legislacyjnym dotyczącym projektów rozporządzeń w sprawie przyjmowania poza kolejnością wniosków o wydanie wizy krajowej”. Ponadto, ówczesny szef resortu spraw zagranicznych miał według treści zawiadomienia nadużyć uprawnień poprzez zdecydowanie o koncepcji rozwoju Centrum Decyzji Wizowych i Centrum Informacji Konsularnej (decydując się na utworzenie ich zamiejscowych referatów), a także nie dopełnić obowiązków poprzez brak nadzoru nad podległymi mu komórkami MSW.