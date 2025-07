Zamknąć dla migrantów zewnętrzne granice Unii? Drożyzna i destrukcja gospodarki

Komisarze ds. śródziemnomorskich i migracji w swoich działaniach będą musieli uwzględnić jednocześnie lęk społeczeństw europejskich przed nielegalną migracją oraz potrzeby europejskiego rynku pracy. Obywatele państw członkowskich UE coraz bardziej skłaniają się ku zamykaniu jej granic wewnętrznych. Jednak starzejący się kontynent potrzebuje pielęgniarek i wykwalifikowanych robotników. Napływ nowej ludności jest też konieczny do utrzymania systemów emerytalnych. Rzeczywiste problemy w postaci nadreprezentacji ludności pochodzenia afrykańskiego w statystykach przestępczości prowadzą do wzrostu nastrojów populistycznych, które mogą wynieść do władzy niebezpieczne ugrupowania, jak np. AfD w Niemczech. By do tego nie dopuścić, konieczne jest prowadzenie stanowczej, ale i rozsądnej polityki migracyjnej. Przede wszystkim ważne jest, aby częściej stosować deportację w stosunku do migrantów popełniających przestępstwa. By móc to zrealizować, trzeba podjąć współpracę z krajami ich pochodzenia, które dziś nie zawsze chcą przyjmować ich z powrotem.

Komisarze będą musieli też wypracować sposoby godzenia sprzeczności w podejściu państw starej i nowej Unii. Te drugie przeważnie są mniej skłonne do solidarności w ramach przyjmowania migrantów, gdyż nie mają podstaw czuć żadnych zobowiązań postkolonialnych. Nie były one bowiem kolonizatorami Afryki, a raczej w przeszłości same traciły suwerenność na rzecz Rosji, Niemiec i Austrii. Solidarność jednak działa w dwie strony i państwa nowej Unii wkrótce też mogą potrzebować pomocy ze strony państw starej Unii w zakresie rozdzielenia migrantów, którzy coraz częściej przybywają do nich z krajów byłego ZSRR.

Ostatecznie w zakresie polityki migracyjnej UE musi odżegnać się od dwóch skrajnych podejść. Pierwszym z nich jest naiwność cechująca organizacje broniące praw migrantów, które domagają się ich masowego przyjmowania, ignorując różnice kulturowe i potencjalne zagrożenia. Z drugiej strony mamy do czynienia z naiwnością antyimigracyjną wynikającą z lęku, graniczącą czasem z rasizmem. Wielu osobom wydaje się, że całkowite zamknięcie granic zewnętrznych Unii Europejskiej jest możliwe i korzystne. W rzeczywistości jednak stworzenie z UE zamkniętej twierdzy byłoby destrukcyjne dla unijnej gospodarki, gdyż doprowadziłoby do drożyzny i niekonkurencyjności unijnego eksportu.