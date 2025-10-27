Piotr Ikonowicz po raz pierwszy internowany był już w stanie wojennym

Zaczynał na początku lat 80. jako redaktor w serwisie informacyjnym Regionu Mazowsze Solidarności. Po wprowadzeniu stanu wojennego został zatrzymany za kolportaż wydawnictw niezależnych. Skazano go na półtora roku więzienia w zawieszeniu, a w 1982 r. ponownie zatrzymano za organizowanie niezależnych obchodów pierwszomajowych. Wówczas zaliczył pierwszą w swoim życiu odsiadkę: internowano go na kilka miesięcy w Białołęce.

Po upadku komunizmu stał się wiodącą postacią Polskiej Partii Socjalistycznej, później działał też w orbitach Ruchu Palikota, jednak największy rozgłos przyniosła mu nie tyle działalność stricte polityczna, co społeczna. Prowadzi Kancelarię Sprawiedliwości Społecznej, udzielającą bezpłatnej pomocy prawnej osobom zagrożonym eksmisją i wykluczeniem, co doprowadziło go zresztą do kolejnej odsiadki. W 2013 r. trafił do aresztu w związku z wyrokiem za rzekome naruszenie nietykalności cielesnej właściciela lokalu, do czego miało dojść podczas eksmisji starszych ludzi.

O uwolnienie Ikonowicza apelowali opozycjoniści z PRL, a ostatecznie wszedł na wolność po kilkunastu dniach, gdy rodzina zdecydowała się zapłacić karę grzywny, choć z jej zasadnością Ikonowicz się nie zgadzał. Media obiegło jego zdjęcie, na którym po opuszczeniu aresztu unosi w geście triumfu zaciśniętą dłoń. – Wyleniuchowałem się i teraz zabieram się do pracy – mówił po wyjściu na wolność. – Na liście zadań mam m.in. obronę praw niepełnosprawnych pracowników, którzy mogą stracić pracę – dodawał.

Niedługo po wyjściu na wolność zrobił coś jeszcze: założył partię Ruch Sprawiedliwości Społecznej. Ostatnia decyzja sądu o rejestracji partii o tej nazwie nie oznacza bowiem, że Ikonowicz świeżo ją utworzył. Powstała w 2014 r., a jej historia formalnie skończyła się w 2023 r., gdy została wykreślona z rejestru z powodu niezłożenia w terminie sprawozdania finansowego.

Zdaniem Ikonowicza w Polsce jest miejsce na antysystemową lewicę

W rozmowie z „Rzeczpospolitą” Ikonowicz mówi, że rozwiązanie partii i jej ponowna rejestracja to sprawy czysto techniczne, bo Ruch Sprawiedliwości Społecznej nigdy nie zaprzestał swojej działalności. – Mamy w swych szeregach ochroniarzy, kierowców, sprzedawców, czyli tak zwaną klasę ludową. Brakowało nam trochę inteligencji, ale teraz to nadrabiamy. Zgłasza się dużo młodych i wykształconych wolontariuszy, również prawników, z czego się bardzo cieszę. Jak również z tego, że rozwijamy naszą działalność w mediach społecznościowych – mówi Ikonowicz.