Aktualizacja: 10.12.2025 13:18 Publikacja: 10.12.2025 12:19
Prezes PiS Jarosław Kaczyński przed Pomnikiem Ofiar Tragedii Smoleńskiej
Foto: PAP/Leszek Szymański
Prezes Prawa i Sprawiedliwości, jak co miesiąc, wziął udział w obchodach miesięcznicy katastrofy smoleńskiej. Na placu Piłsudskiego, przed Pomnikiem Ofiar Tragedii Smoleńskiej 2010 roku, towarzyszyły mu inni politycy partii, w tym Mateusz Morawiecki, Mariusz Błaszczak i Antoni Macierewicz.
Po złożeniu kwiatów i modlitwie Kaczyński wygłosił krótkie wystąpienie, a jego słowa były zakłócane przez osoby, które skandowały słowa „Kłamca, kłamca”.
Foto: PAP/Leszek Szymański
– Jak zawsze łamanie prawa, niedawno pewien dziennikarz niezależnej telewizji został postawiony przed wymiarem sprawiedliwości, dlatego że zadawał pytania podczas demonstracji. Tu demonstracja jest bezczelnie zakłócana. policja jest, ale nie reaguje i to jest doskonały przykład tego, co dzieje się w Polsce i tego, co musi się skończyć. Musi się skończyć w wymiarze, który odnosi się do łamania prawa, łamania praworządności, demoralizowania aparatu państwowego, niszczenia jego właściwej roli, ale także w tym wymiarze, który odnosi się do tolerancji wobec putinowskiej agentury, która tutaj bezczelnie działa – mówił Jarosław Kaczyński.
– Przyjdzie czas, że polskie, patriotyczne sądy, działając zgodnie z prawem i polską racją stanu, ukarzą tych zbrodniarzy. Dzisiaj się śmieją, ale przyjdzie czas i to może nie tak długo, gdy się przestaną śmiać. Kiedy tutaj będą mogły odbywać się spokojne uroczystości, a ci, którzy w tej chwili krzyczą, znajdą się tam, gdzie już dawno powinni być. Nie będzie ich w naszym kraju raz na zawsze – dodał.
Politycy PiS podczas obchodów miesięcznicy katastrofy smoleńskiej
Foto: PAP/Leszek Szymański
W katastrofie samolotu Tu-154M pod Smoleńskiem 10 kwietnia 2010 r. zginęło 96 osób, w tym prezydent Lech Kaczyński wraz z małżonką Marią, ostatni prezydent na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski, najwyżsi dowódcy Wojska Polskiego, politycy, szefowie instytucji państwowych, duchowni, przedstawiciele Rodzin Katyńskich i innych stowarzyszeń. Polska delegacja zmierzała na uroczystości organizowane z okazji 70. rocznicy zbrodni katyńskiej.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Kontrowersyjne zachowania, awans do elitarnej jednostki policji, a w finale wpadka z mefedronem i zwolnienie – u...
Winit wynajmuje 36,3 tys. mkw. w MLP Business Park Schalke.
Szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta Marcin Przydacz na antenie RMF FM poinformował, że p...
Sztab Generalny Wojska Polskiego potwierdził, że trwają rozmowy o przekazaniu Ukrainie polskich myśliwców MiG-29...
Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę, wygrałaby je Koalicja Obywatelska, która umacnia s...
Dzięki Funduszom Europejskim dla Polski Wschodniej (FEPW) firmy z tego regionu mają nowe możliwości na finansowanie innowacyjnych pomysłów. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) oferuje startupom w Polsce Wschodniej dostęp do siedmiu Platform startowych, które dają realne wsparcie lokalnych biznesów i zwiększenie konkurencyjność przedsiębiorstw. Są to partnerstwa ośrodków innowacji dające darmowe, kompleksowe programy wsparcia startupów od momentu rejestracji spółki.
Szymon Hołownia ostatecznie zrezygnował ze startu w wyborach na przewodniczącego Polski 2025. Tym samym o stanow...
W świecie, w którym coraz częściej liczy się wygoda, szybkość i realne korzyści z codziennych wyborów, programy lojalnościowe zyskują na znaczeniu.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas