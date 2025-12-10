Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Demonstranci zagłuszali Jarosława Kaczyńskiego przed pomnikiem smoleńskim. Nazwał ich zbrodniarzami

Prezes PiS Jarosław Kaczyński wziął w środę udział w obchodach miesięcznicy smoleńskiej przed Pomnikiem Ofiar Tragedii Smoleńskiej 2010 roku na pl. Piłsudskiego w Warszawie. Na miejscu pojawili się również demonstranci, którzy skandowali słowa "Kłamca, kłamca". - Przyjdzie czas, że polskie, patriotyczne sądy, działając zgodnie z prawem i polską racją stanu, ukarzą tych zbrodniarzy - zapowiedział Kaczyński.

Publikacja: 10.12.2025 12:19

Prezes PiS Jarosław Kaczyński przed Pomnikiem Ofiar Tragedii Smoleńskiej

Prezes PiS Jarosław Kaczyński przed Pomnikiem Ofiar Tragedii Smoleńskiej

Foto: PAP/Leszek Szymański

Przemysław Malinowski

Prezes Prawa i Sprawiedliwości, jak co miesiąc, wziął udział w obchodach miesięcznicy katastrofy smoleńskiej. Na placu Piłsudskiego, przed Pomnikiem Ofiar Tragedii Smoleńskiej 2010 roku, towarzyszyły mu inni politycy partii, w tym Mateusz Morawiecki, Mariusz Błaszczak i Antoni Macierewicz.

Po złożeniu kwiatów i modlitwie Kaczyński wygłosił krótkie wystąpienie, a jego słowa były zakłócane przez osoby, które skandowały słowa „Kłamca, kłamca”.

Foto: PAP/Leszek Szymański

Jarosław Kaczyński: Musi się skończyć tolerancja wobec putinowskiej agentury

– Jak zawsze łamanie prawa, niedawno pewien dziennikarz niezależnej telewizji został postawiony przed wymiarem sprawiedliwości, dlatego że zadawał pytania podczas demonstracji. Tu demonstracja jest bezczelnie zakłócana. policja jest, ale nie reaguje i to jest doskonały przykład tego, co dzieje się w Polsce i tego, co musi się skończyć. Musi się skończyć w wymiarze, który odnosi się do łamania prawa, łamania praworządności, demoralizowania aparatu państwowego, niszczenia jego właściwej roli, ale także w tym wymiarze, który odnosi się do tolerancji wobec putinowskiej agentury, która tutaj bezczelnie działa – mówił Jarosław Kaczyński.

– Przyjdzie czas, że polskie, patriotyczne sądy, działając zgodnie z prawem i polską racją stanu, ukarzą tych zbrodniarzy. Dzisiaj się śmieją, ale przyjdzie czas i to może nie tak długo, gdy się przestaną śmiać. Kiedy tutaj będą mogły odbywać się spokojne uroczystości, a ci, którzy w tej chwili krzyczą, znajdą się tam, gdzie już dawno powinni być. Nie będzie ich w naszym kraju raz na zawsze – dodał.

Reklama
Reklama
Politycy PiS podczas obchodów miesięcznicy katastrofy smoleńskiej

Politycy PiS podczas obchodów miesięcznicy katastrofy smoleńskiej

Foto: PAP/Leszek Szymański

Katastrofa smoleńska. 188. miesięcznica w Warszawie

W katastrofie samolotu Tu-154M pod Smoleńskiem 10 kwietnia 2010 r. zginęło 96 osób, w tym prezydent Lech Kaczyński wraz z małżonką Marią, ostatni prezydent na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski, najwyżsi dowódcy Wojska Polskiego, politycy, szefowie instytucji państwowych, duchowni, przedstawiciele Rodzin Katyńskich i innych stowarzyszeń. Polska delegacja zmierzała na uroczystości organizowane z okazji 70. rocznicy zbrodni katyńskiej.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Polityka Partie Polityczne Prawo i Sprawiedliwość (PiS) Historia Historia Polski III Rzeczypospolita Katastrofa Smoleńska Osoby Jarosław Kaczyński
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Policja
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
MLP Group z jedną z największych transakcji najmu w Niemczech
Materiał Promocyjny
MLP Group z jedną z największych transakcji najmu w Niemczech
Karol Nawrocki i Wołodymyr Zełenski
Polityka
Spotkanie Karola Nawrockiego z Wołodymyrem Zełenskim. Kancelaria Prezydenta wskazała miejsce
Polskie myśliwce MiG-29 dla Ukrainy. Kosiniak-Kamysz: „Chcemy to sfinalizować jak najszybciej”
Polityka
Polskie myśliwce MiG-29 dla Ukrainy. Kosiniak-Kamysz: „Chcemy to sfinalizować jak najszybciej”
Obrady Sejmu
Polityka
Sondaż. Tylko cztery partie w Sejmie. Ugrupowanie Grzegorza Brauna mocno w górę
Startupy poszukiwane — dołącz do Platform startowych w Polsce Wschodniej i zyskaj nowe możliwości!
Materiał Promocyjny
Startupy poszukiwane — dołącz do Platform startowych w Polsce Wschodniej i zyskaj nowe możliwości!
Szymon Hołownia i jego faworytka w wyborach na przewodniczącą Polski 2050, Katarzyna Pełczyńska-Nałę
Polityka
Szymon Hołownia podjął decyzję w kwestii wyborów na szefa Polski 2050
Lojalność, która naprawdę się opłaca. Skorzystaj z Circle K extra
Materiał Promocyjny
Lojalność, która naprawdę się opłaca. Skorzystaj z Circle K extra
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama