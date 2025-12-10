– Dziś na światowym rynku widać parcie krajów takich jak Chiny, by nikotynę wytwarzać syntetycznie. Ten sposób produkcji nie tylko szkodzi zdrowiu, ale też grozi likwidacją naszych upraw – powiedział „Rzeczpospolitej” Lech Ostrowski, plantator tytoniu z Suwalszczyzny. Dodaje, że dziś dostarczają surowiec krajowemu przemysłowi tytoniowemu, który produkuje także saszetki nikotynowe z użyciem ich tytoniu. – To jest system naczyń połączonych. Jeśli nie będzie się wytwarzać jakichś produktów tytoniowych, odbije się to także na nas, dostawcach surowców. Stracimy duży rynek zbytu – mówi Ostrowski.

Sytuacja polskich plantatorów może być zresztą tym trudniejsza, że negocjowana właśnie umowa Mercosur między Unią Europejską a krajami Ameryki Południowej dotyczy także importu tytoniu. Dziś, jak utrzymuje Ministerstwo Rolnictwa, tytoń stanowi około 11 proc. importu z tego obszaru. Polska delegacja zgłosiła poprawkę do umowy, przewidującą, by tytoń uznać za produkt wrażliwy. Przygotowywane równolegle rozporządzenie o takich produktach mogłoby pozwolić na ustanowienie tzw. hamulców bezpieczeństwa , czyli zawieszenia preferencji, gdyby wolumen importu produktów wrażliwych zagrażał interesom europejskich producentów. Jednak na razie nie ma pewności, czy te środki zostaną wprowadzone.

Zakaz może być kosztowny dla państwa

Tymczasem w dyskusji o projekcie wciąż pada wiele krytycznych głosów ze strony różnych organizacji gospodarczych. Zdaniem Piotra Rogowieckiego, dyrektora departamentu analiz i legislacji Pracodawców RP, zakaz sprzedaży saszetek nikotynowych może nie osiągnąć zakładanego celu zdrowotnego. Grozi bowiem rozrostem szarej strefy i stratami dla krajowych producentów wyrobów tytoniowych i plantatorów tytoniu.

– Pamiętajmy też, że Polska jest objęta procedurą nadmiernego deficytu, a to powinno skłaniać nasze władze do dbania o budżet. Zakaz sprzedaży tych produktów spowoduje, że znikną wpływy z podatku akcyzowego od saszetek, które według projektu ustawy miały sięgnąć w ciągu najbliższych kilku lat kwoty niemal miliarda złotych – przypomina Rogowiecki.

O możliwych szkodach dla gospodarki wspomina też Jakub Bińkowski, członek zarządu Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. – Uprawy tytoniu dają pracę tysiącom ludzi. Z tego tytoniu jest produkowana nikotyna używana w saszetkach. Zakaz sprzedaży takich saszetek spowoduje ograniczenie popytu na tytoń i szkody dla plantatorów – przewiduje Bińkowski. Przyznaje on, że wprawdzie można się zastanawiać nad odszkodowaniami dla plantatorów, ale nie uważa tego za najlepsze rozwiązanie. – Zakaz produkcji i sprzedaży saszetek nie tylko naraziłby Skarb Państwa na odszkodowania dla producentów i plantatorów tytoniu, ale też oznaczałby pozbawienie państwa dochodów z podatków od branży tytoniowej – mówi działacz ZPP.