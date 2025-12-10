Aktualizacja: 10.12.2025 13:37 Publikacja: 10.12.2025 11:49
Foto: PAP/Paweł Supernak
Zaplanowane na czwartek 11 grudnia posiedzenie Komitetu Stałego Rady Ministrów po raz kolejny ma w porządku obrad projekt nowelizacji ustawy o ochronie zdrowia przed następstwem używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. Wciąż nie ma bowiem zgody w rządzie co do propozycji Ministerstwa Zdrowia, by wprowadzić nowe zakazy sprzedaży saszetek tytoniowych i jednorazowych papierosów elektronicznych.
Resort zdrowia motywuje zakazy troską o zdrowie obywateli, zwłaszcza tych najmłodszych. Tymczasem Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w kolejnych stanowiskach przedstawianych podczas konsultacji projektu jest sceptyczne wobec projektu – zwłaszcza wobec zakazu sprzedaży smakowych saszetek nikotynowych. Motywuje to tym, że dziś około 3 tys. polskich plantatorów tytoniu produkuje około 20 tys. ton surowca rocznie, a wprowadzanie kolejnych ograniczeń przyniosłoby im szkodę.
Czy w dalszych pracach legislacyjnych resort rolnictwa podtrzyma swoje stanowisko? Zadaliśmy takie pytanie ministerstwu i czekamy na odpowiedź.
Polski tytoń jest używany dziś do produkcji nikotyny, która jest stosowana w smakowych saszetkach do ssania. Nie są to tzw. snusy, czyli saszetki zawierające liście tytoniu. Zresztą te ostatnie są na terenie Unii Europejskiej zabronione, z wyjątkiem Szwecji.
– Dziś na światowym rynku widać parcie krajów takich jak Chiny, by nikotynę wytwarzać syntetycznie. Ten sposób produkcji nie tylko szkodzi zdrowiu, ale też grozi likwidacją naszych upraw – powiedział „Rzeczpospolitej” Lech Ostrowski, plantator tytoniu z Suwalszczyzny. Dodaje, że dziś dostarczają surowiec krajowemu przemysłowi tytoniowemu, który produkuje także saszetki nikotynowe z użyciem ich tytoniu. – To jest system naczyń połączonych. Jeśli nie będzie się wytwarzać jakichś produktów tytoniowych, odbije się to także na nas, dostawcach surowców. Stracimy duży rynek zbytu – mówi Ostrowski.
Sytuacja polskich plantatorów może być zresztą tym trudniejsza, że negocjowana właśnie umowa Mercosur między Unią Europejską a krajami Ameryki Południowej dotyczy także importu tytoniu. Dziś, jak utrzymuje Ministerstwo Rolnictwa, tytoń stanowi około 11 proc. importu z tego obszaru. Polska delegacja zgłosiła poprawkę do umowy, przewidującą, by tytoń uznać za produkt wrażliwy. Przygotowywane równolegle rozporządzenie o takich produktach mogłoby pozwolić na ustanowienie tzw. hamulców bezpieczeństwa , czyli zawieszenia preferencji, gdyby wolumen importu produktów wrażliwych zagrażał interesom europejskich producentów. Jednak na razie nie ma pewności, czy te środki zostaną wprowadzone.
Tymczasem w dyskusji o projekcie wciąż pada wiele krytycznych głosów ze strony różnych organizacji gospodarczych. Zdaniem Piotra Rogowieckiego, dyrektora departamentu analiz i legislacji Pracodawców RP, zakaz sprzedaży saszetek nikotynowych może nie osiągnąć zakładanego celu zdrowotnego. Grozi bowiem rozrostem szarej strefy i stratami dla krajowych producentów wyrobów tytoniowych i plantatorów tytoniu.
– Pamiętajmy też, że Polska jest objęta procedurą nadmiernego deficytu, a to powinno skłaniać nasze władze do dbania o budżet. Zakaz sprzedaży tych produktów spowoduje, że znikną wpływy z podatku akcyzowego od saszetek, które według projektu ustawy miały sięgnąć w ciągu najbliższych kilku lat kwoty niemal miliarda złotych – przypomina Rogowiecki.
O możliwych szkodach dla gospodarki wspomina też Jakub Bińkowski, członek zarządu Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. – Uprawy tytoniu dają pracę tysiącom ludzi. Z tego tytoniu jest produkowana nikotyna używana w saszetkach. Zakaz sprzedaży takich saszetek spowoduje ograniczenie popytu na tytoń i szkody dla plantatorów – przewiduje Bińkowski. Przyznaje on, że wprawdzie można się zastanawiać nad odszkodowaniami dla plantatorów, ale nie uważa tego za najlepsze rozwiązanie. – Zakaz produkcji i sprzedaży saszetek nie tylko naraziłby Skarb Państwa na odszkodowania dla producentów i plantatorów tytoniu, ale też oznaczałby pozbawienie państwa dochodów z podatków od branży tytoniowej – mówi działacz ZPP.
Nie brakuje ostrzeżeń o możliwości pojawienia się szarej strefy, jak to zwykle bywa w przypadkach zakazywania obrotu używkami. Magdalena Szewczyk-Pochrzęst, dyrektor Krajowego Stowarzyszenia Przemysłu Tytoniowego wspomina doświadczenia Belgii, która w 2023 r. wprowadziła podobny zakaz dotyczący właśnie woreczków nikotynowych.
– Tamtejszy rynek nie zniknął, lecz przeniósł się do szarej strefy. Na belgijskim czarnym rynku dostępne są dziś woreczki zawierające nawet 120 mg nikotyny w jednej saszetce, przy czym w Polsce limit to 20 mg – zauważa przedstawicielka KSPT. Dodaje, że około 18 proc. sprzedawców detalicznych na belgijskim rynku w ogóle nie przestrzega wprowadzonych ograniczeń.
Warto dodać, że przyjmując projekt UD213 rząd „wycina” saszetki i produkty nikotynowe bez tytoniu, które w ciągu najbliższych 5 lat mogłyby przełożyć się na wpływy z akcyzy sięgające 8 mld zł. To prawie tyle, ile ostatnio brakowało resortowi zdrowia na zdrowie.
Źródło: rp.pl
