Ewa Szadkowska: Adwokat diabła

Prof. Magdalena Środa poskarżyła się w mediach społecznościowych na adw. Jacka Dubois. I się zaczęło.

Publikacja: 10.12.2025 06:00

Znana pani profesor poskarżyła się w mediach społecznościowych na jeszcze bardziej znanego adwokata. I się zaczęło.

Foto: PAP/Radek Pietruszka

Ewa Szadkowska

Prof. Magdalena Środa w emocjach poinformowała na Fb, że „Przebogata kancelaria mec. Dubois, syna «egendy polskiej palestry», wszczyna ze mną postępowanie sądowe w sprawie ochrony dóbr jeszcze bardziej bogatej organizacji, jaką jest Polski Związek Łowiectwa. Trochę dziwi, że tak wielkie materialne i intelektualne siły pana Dubois zostaną zużytkowane, by pognębić finansowo i wolnościowo taką materialną kruszynkę jak ja (akademicka pensja to kropla w morzu zarobków adwokatów i działaczy od zabijania zwierząt), ale – jak rozumiem – kancelaria Dubois bierze wszystko, na czym można dobrze zarobić, a ze mną sprawa prosta: nie stać mnie na adwokata. (…)”.

