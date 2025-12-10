Prof. Magdalena Środa w emocjach poinformowała na Fb, że „Przebogata kancelaria mec. Dubois, syna «egendy polskiej palestry», wszczyna ze mną postępowanie sądowe w sprawie ochrony dóbr jeszcze bardziej bogatej organizacji, jaką jest Polski Związek Łowiectwa. Trochę dziwi, że tak wielkie materialne i intelektualne siły pana Dubois zostaną zużytkowane, by pognębić finansowo i wolnościowo taką materialną kruszynkę jak ja (akademicka pensja to kropla w morzu zarobków adwokatów i działaczy od zabijania zwierząt), ale – jak rozumiem – kancelaria Dubois bierze wszystko, na czym można dobrze zarobić, a ze mną sprawa prosta: nie stać mnie na adwokata. (…)”.