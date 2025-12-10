Alex Farquharson, przewodniczący jury i dyrektor Tate Britain, podkreślił, że ta decyzja opierała się na wizualnej i estetycznej jakości prac artystki, która tworzy wspaniałą sztukę abstrakcyjną.

Reklama Reklama

Zaznaczył, że artyści z niepełnosprawnością intelektualną nie są należycie doceniani w świecie sztuki, więc to część zmiany. Ale jednocześnie dodał, że jury nagrody było głęboko przekonane, że Nnena Kalu zasługuje na zwycięstwo, uwzględniając bardzo silną listę nominowanych.

Jury doceniło odważną i przekonującą pracę Nneny Kalu, chwaląc jej żywiołowe przełożenie ekspresyjnego gestu na urzekającą abstrakcyjną rzeźbę i rysunek. Zwracając uwagę na jej wyjątkową praktykę i finezję skali, kompozycji i koloru, członkowie jury podziwiają siłę oddziaływania tych prac Werdykt jury

Turner Prize – nagroda artystyczna ustanowiona w 1984 r. nosi imię wybitnego brytyjskiego malarza JMW Turnera, którego 250. rocznica urodzin przypada w 2025 r. Nagroda Turnera jest przyznawana artyście urodzonemu lub mieszkającemu w Wielkiej Brytanii za wybitną wystawę lub prezentację jego prac w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Radosne rzeźby

59-letnia Nnena Kalu została nominowana do niej za wystawę „Conversations” w Walker Art Gallery w Liverpoolu oraz za pracę „Hanging Sculpture 1 to 10” na Manifesta 15 w Barcelonie.