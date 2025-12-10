Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Pierwsza artystka z niepełnosprawnością intelektualną z Nagrodą Turnera

Po raz pierwszy zwyciężczynią najbardziej prestiżowej brytyjskiej nagrody w sztuce współczesnej została artystka z niepełnosprawnością intelektualną - Nnena Kalu. Cierpi na autyzm i ma ograniczoną zdolność komunikacji werbalnej.

Publikacja: 10.12.2025 07:13

Nnena Kalu „Hanging Sculpture 1 to 10", widok instalacji, 2024. Photo courtesy of Manifesta 15 Barce

Nnena Kalu „Hanging Sculpture 1 to 10", widok instalacji, 2024. Photo courtesy of Manifesta 15 Barcelona Metropolitana. Photo credit: Ivan Erofeev

Nnena Kalu „Hanging Sculpture 1 to 10", widok instalacji, 2024. Photo courtesy of Manifesta 15 Barcelona Metropolitana. Photo credit: Ivan Erofeev

Foto: Ivan Erofeev

Monika Kuc

Alex Farquharson, przewodniczący jury i dyrektor Tate Britain, podkreślił, że ta decyzja opierała się na wizualnej i estetycznej jakości prac artystki, która tworzy wspaniałą sztukę abstrakcyjną.

Zaznaczył, że artyści z niepełnosprawnością intelektualną nie są należycie doceniani w świecie sztuki, więc to część zmiany. Ale jednocześnie dodał, że jury nagrody było głęboko przekonane, że Nnena Kalu zasługuje na zwycięstwo, uwzględniając bardzo silną listę nominowanych.

Jury doceniło odważną i przekonującą pracę Nneny Kalu, chwaląc jej żywiołowe przełożenie ekspresyjnego gestu na urzekającą abstrakcyjną rzeźbę i rysunek. Zwracając uwagę na jej wyjątkową praktykę i finezję skali, kompozycji i koloru, członkowie jury podziwiają siłę oddziaływania tych prac

Werdykt jury

Turner Prize – nagroda artystyczna ustanowiona w 1984 r. nosi imię wybitnego brytyjskiego malarza JMW Turnera, którego 250. rocznica urodzin przypada w 2025 r. Nagroda Turnera jest przyznawana artyście urodzonemu lub mieszkającemu w Wielkiej Brytanii za wybitną wystawę lub prezentację jego prac w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Radosne rzeźby

59-letnia Nnena Kalu została nominowana do niej za wystawę „Conversations” w Walker Art Gallery w Liverpoolu oraz za pracę „Hanging Sculpture 1 to 10” na Manifesta 15 w Barcelonie.

Reklama
Reklama

Ekspresyjne dzieła, przypominające kokony, to wiszące radosne kolorowe rzeźby z pochodzących z recyklingu materiałów: tkanin lin, taśmy pakowej, kaset VHS, folii i papieru. Artystka tworzy je, słuchając muzyki disco. A jej wielkoformatowe rysunki przedstawiają wirujące linie.

Nnena Kalu Portret artystki. Courtesy of the Artist and ActionSpace

Nnena Kalu Portret artystki. Courtesy of the Artist and ActionSpace

Foto: Materiały prasowe/Tate

W uzasadnieniu decyzji napisano: „Jury doceniło odważną i przekonującą pracę Kalu, chwaląc jej żywiołowe przełożenie ekspresyjnego gestu na urzekającą abstrakcyjną rzeźbę i rysunek. Zwracając uwagę na jej wyjątkową praktykę i finezję skali, kompozycji i koloru, członkowie jury podziwiają siłę oddziaływania tych prac”.

Nnena Kalu cierpi na autyzm i ma ograniczoną zdolność komunikacji werbalnej.

Działalność Kalu jest wspierana przez organizację sztuk wizualnych ActionSpace, która prowadzi studio w Studio Voltaire w południowym Londynie. ActionSpace zapewnia osobom z niepełnosprawnością intelektualną dostęp do kreatywnych studiów i profesjonalne doradztwo. Urodzona w Glasgow brytyjsko-nigeryjska artystka współpracuje z ActionSpace w Londynie od 1999 r.

Tegoroczni nominowani do Turner Prize

Ceremonia ogłoszenia nagród odbyła się 9 grudnia w Bradford na północy Anglii, tegorocznym Mieście Kultury Wielkiej Brytanii. Zwyciężczyni Turner Prize 2025 otrzymała nagrodę w wysokości 25 tys. funtów. A pozostała trójka nominowanych do Nagrody Turnera 2025 – Rene Matić, Mohammed Sami i Zadie Xa – po 10 tys. funtów.

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Czy w tym roku Nagrodę Turnera zdobędzie Zadie Xa? Na zdjęciu jej stworzona wraz z Benitem Mayorem V
Plus Minus
Od skandali do obserwacji świata w kryzysie

Koreańsko-kanadyjska artystka Zadie Xa nominowana została za ubiegłoroczne prezentacje „Moonlit Confessions Across Deep Sea Echoes: Your Ancestors Are Whales” i „Earth Remembers Everything” (z Benito Mayorem Vallejo) na Biennale w Szardży w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Artystka w swych pracach odwołuje się do wielu kultur. Stworzyła instalację z dźwięków, obrazów, patchworków i interaktywną rzeźbą złożoną z ponad 650 mosiężnych dzwonków wietrznych, inspirowanych rytualnymi koreańskimi dzwonkami szamańskimi.

Rene Matić, artysta niebinarny, nominację zyskał za swoją indywidualną wystawę „AS OPPOSED TO THE TRUTH” w Berlinie. W swych pracach łączy fotografie z własnego życia, dźwięk i kolekcję czarnych lalek, tworząc instalację, poruszającą kwestie tożsamości, brytyjskości i narodowej przynależności.

Mohammed Sami, uchodźca z Iraku, nominację otrzymał za swoją indywidualną wystawę „After the Storm” w Blenheim Palace w Oxfordshire. Jest malarzem, którego wielkoformatowe obrazy przypominają przejmujące oniryczne sceny z reminiscencjami wojny i wygnania.

Prace czwórki finalistów Turner Prize można oglądać w Galerii Sztuki Cartwright Hall w Bradford do 22 lutego 2026 r.

Reklama
Reklama

Do wcześniejszych laureatów Nagrody Turnera należą m.in. Damien Hirst, Anish Kapoor, Steve McQueen, Martin Creed, Antony Gormley, Grayson Perry, Jeremy Deller, Helen Marten, Veronica Ryan, Jasleen Kaur.

Czytaj więcej

Instalacja Jasleen Kaur, laureatki Nagrody Turnera 2024
Kultura
Nagroda Turnera 2024 dla Jasleen Kaur

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Sztuka
wystawa „Lato, które zmieniło wszystko. Festiwal 1955”
Kultura
Karnawał wielokulturowości, który zapoczątkował odwilż w Polsce i na świecie
MLP Group z jedną z największych transakcji najmu w Niemczech
Materiał Promocyjny
MLP Group z jedną z największych transakcji najmu w Niemczech
Gehry
Kultura
Nie żyje Frank Gehry. Legendarny architekt miał 96 lat
Omenaa Mensah prezentuje swoją galerię
Kultura
Pomyśleć o tym, co nieoczywiste. Galeria sztuki afrykańskiej Omeny Mensah w Warszawie
Gwiazdy rozświetlają Kinotekę! Drugi dzień BNP Paribas Warsaw SerialCon za nami
Patronat Rzeczpospolitej
Gwiazdy rozświetlają Kinotekę! Drugi dzień BNP Paribas Warsaw SerialCon za nami
Startupy poszukiwane — dołącz do Platform startowych w Polsce Wschodniej i zyskaj nowe możliwości!
Materiał Promocyjny
Startupy poszukiwane — dołącz do Platform startowych w Polsce Wschodniej i zyskaj nowe możliwości!
Patronat Rzeczpospolitej
Serialowa stolica – BNP Paribas Warsaw SerialCon 2025 z programem dla dzieci, młodzieży i mieszkańców Warszawy
Lojalność, która naprawdę się opłaca. Skorzystaj z Circle K extra
Materiał Promocyjny
Lojalność, która naprawdę się opłaca. Skorzystaj z Circle K extra
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama