Foto: Ivan Erofeev
Alex Farquharson, przewodniczący jury i dyrektor Tate Britain, podkreślił, że ta decyzja opierała się na wizualnej i estetycznej jakości prac artystki, która tworzy wspaniałą sztukę abstrakcyjną.
Zaznaczył, że artyści z niepełnosprawnością intelektualną nie są należycie doceniani w świecie sztuki, więc to część zmiany. Ale jednocześnie dodał, że jury nagrody było głęboko przekonane, że Nnena Kalu zasługuje na zwycięstwo, uwzględniając bardzo silną listę nominowanych.
Werdykt jury
Turner Prize – nagroda artystyczna ustanowiona w 1984 r. nosi imię wybitnego brytyjskiego malarza JMW Turnera, którego 250. rocznica urodzin przypada w 2025 r. Nagroda Turnera jest przyznawana artyście urodzonemu lub mieszkającemu w Wielkiej Brytanii za wybitną wystawę lub prezentację jego prac w ciągu ostatnich 12 miesięcy.
59-letnia Nnena Kalu została nominowana do niej za wystawę „Conversations” w Walker Art Gallery w Liverpoolu oraz za pracę „Hanging Sculpture 1 to 10” na Manifesta 15 w Barcelonie.
Ekspresyjne dzieła, przypominające kokony, to wiszące radosne kolorowe rzeźby z pochodzących z recyklingu materiałów: tkanin lin, taśmy pakowej, kaset VHS, folii i papieru. Artystka tworzy je, słuchając muzyki disco. A jej wielkoformatowe rysunki przedstawiają wirujące linie.
Nnena Kalu Portret artystki. Courtesy of the Artist and ActionSpace
Foto: Materiały prasowe/Tate
W uzasadnieniu decyzji napisano: „Jury doceniło odważną i przekonującą pracę Kalu, chwaląc jej żywiołowe przełożenie ekspresyjnego gestu na urzekającą abstrakcyjną rzeźbę i rysunek. Zwracając uwagę na jej wyjątkową praktykę i finezję skali, kompozycji i koloru, członkowie jury podziwiają siłę oddziaływania tych prac”.
Nnena Kalu cierpi na autyzm i ma ograniczoną zdolność komunikacji werbalnej.
Działalność Kalu jest wspierana przez organizację sztuk wizualnych ActionSpace, która prowadzi studio w Studio Voltaire w południowym Londynie. ActionSpace zapewnia osobom z niepełnosprawnością intelektualną dostęp do kreatywnych studiów i profesjonalne doradztwo. Urodzona w Glasgow brytyjsko-nigeryjska artystka współpracuje z ActionSpace w Londynie od 1999 r.
Ceremonia ogłoszenia nagród odbyła się 9 grudnia w Bradford na północy Anglii, tegorocznym Mieście Kultury Wielkiej Brytanii. Zwyciężczyni Turner Prize 2025 otrzymała nagrodę w wysokości 25 tys. funtów. A pozostała trójka nominowanych do Nagrody Turnera 2025 – Rene Matić, Mohammed Sami i Zadie Xa – po 10 tys. funtów.
Koreańsko-kanadyjska artystka Zadie Xa nominowana została za ubiegłoroczne prezentacje „Moonlit Confessions Across Deep Sea Echoes: Your Ancestors Are Whales” i „Earth Remembers Everything” (z Benito Mayorem Vallejo) na Biennale w Szardży w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.
Artystka w swych pracach odwołuje się do wielu kultur. Stworzyła instalację z dźwięków, obrazów, patchworków i interaktywną rzeźbą złożoną z ponad 650 mosiężnych dzwonków wietrznych, inspirowanych rytualnymi koreańskimi dzwonkami szamańskimi.
Rene Matić, artysta niebinarny, nominację zyskał za swoją indywidualną wystawę „AS OPPOSED TO THE TRUTH” w Berlinie. W swych pracach łączy fotografie z własnego życia, dźwięk i kolekcję czarnych lalek, tworząc instalację, poruszającą kwestie tożsamości, brytyjskości i narodowej przynależności.
Mohammed Sami, uchodźca z Iraku, nominację otrzymał za swoją indywidualną wystawę „After the Storm” w Blenheim Palace w Oxfordshire. Jest malarzem, którego wielkoformatowe obrazy przypominają przejmujące oniryczne sceny z reminiscencjami wojny i wygnania.
Prace czwórki finalistów Turner Prize można oglądać w Galerii Sztuki Cartwright Hall w Bradford do 22 lutego 2026 r.
Do wcześniejszych laureatów Nagrody Turnera należą m.in. Damien Hirst, Anish Kapoor, Steve McQueen, Martin Creed, Antony Gormley, Grayson Perry, Jeremy Deller, Helen Marten, Veronica Ryan, Jasleen Kaur.
