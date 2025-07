Nieoczekiwane spotkanie w Gdańsku

Zanim wyruszymy do Anglii śladem laureatów Turner Prize, warto tego lata pojechać do... Gdańska. Wystawa „Changes” w CSW Łaźnia w Gdańsku, czynna do 24 sierpnia, prezentuje ponad 20 współczesnych, wysoko ocenianych brytyjskich twórców, z których prawie połowa to finaliści Nagrody Turnera w różnych latach. Wśród nich jest także piątka jej laureatów: Damien Hirst, Grayson Perry, Rachel Whiteread, Lubaina Himid, Mark Wallinger.

Prezentacja nosi tytuł „Changes”, co nawiązuje do refrenu utworu Davida Bowiego „Ch-ch-ch-ch-changes. Turn and face the strange” („Zmiany. Odwróć się i spójrz na to, co nieznane”). W gdańskiej prezentacji nie chodzi o epatowanie nazwiskami gwiazd sztuki, ale o głębszą refleksję na temat zmian zachodzących dziś w świecie, dotyczących społeczeństw, kultury, zmian klimatycznych, zagrożenia wojną, poczucia niestabilności naszych czasów.

Jej celem nie jest też wyłącznie opisywanie lęków i destrukcyjnych emocji towarzyszących tym zmianom. Bardziej liczy się poszukiwanie sposobu na odzyskanie sił do podniesienia się z kryzysów naszych czasów, jak w przesłaniu obrazu z czerwoną motorówką na zielonych falach Lubainy Himid zawartym w tytule dzieła: „Miej odwagę w kryzysie pozostać wolnym”.

Z drugiej strony mamy tu wyjątkową okazję, by bliżej przyjrzeć się wybranym wątkom sztuki laureatów Nagrody Turnera. Serigrafie Rachel Whiteread są częścią jej dokumentacji zmian architektonicznych i społecznych na londyńskim East Endzie.

Kompozycje Marka Wallingera konfrontują różne mity Wielkiej Brytanii (jak „Widok Tower Bridge”) lub mówią o społecznych kontrastach. Rozbudowana ekspozycja Graysona Perry’ego obejmuje sześć barwnych gobelinów opowiadających współczesną historię awansu społecznego i upadku Toma Rakewella, wywodzącego się z klasy robotniczej. Zarazem artysta sięga w gobelinach po malarskie inspiracje XVIII-wiecznym cyklem „Kariera rozpustnika” Williama Hogartha, którego bohaterem jest właśnie Tom Rakewell. Perry jest wnikliwym i krytycznym obserwatorem brytyjskiego społeczeństwa, choć lubi też radosne prowokacje transwestyty wcielającego się w swoje kobiece alter ego – Claire (w takiej roli wystąpił m.in. na gali, odbierając Nagrodę Turnera za ceramikę w 2003 roku).

Z kolei malarska kompozycja Damiena Hirsta z egzotycznych motyli zatopionych w błyszczącej farbie mówi o jego szokujących eksperymentach zbliżających sztukę i naturę. Pokazywana w CSW Łaźnia praca pierwotnie była elementem większej instalacji „In and Out of Love” z „hodowlą” motyli wylęgających się w zamkniętych przestrzeniach, zaczynających i kończących w nich swe życie, co łączyło się – jak w innych dziełach Hirsta – z refleksją nad przemijaniem, prawami sztuki, życia i śmierci.