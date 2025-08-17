Z badań CRIF wynika, że 27 proc. Polaków spodziewa się pogorszenia standardu życia w ciągu najbliższego roku. Więcej pesymistów – 28 proc. – jest tylko w Niemczech. Ale – jak podkreślają autorzy badania – podobne, pesymistyczne nastroje dominują w całej Unii Europejskiej. Badanie na zlecenie CRIF zostało przeprowadzone we Francji, Niemczech, Włoszech, Polsce i Wielkiej Brytanii.

Dotąd Polacy byli raczej zadowoleni z poziomu życia

Jak zauważył dr Sobiech, wyniki sondażu CRIF są sprzeczne z wynikami dotychczasowych badań, dotyczących oceny obecnej i przyszłej sytuacji materialnej. – CBOS systematycznie zadaje pytanie dotyczące poziomu życia. Od jesieni 2024 roku ponad 60 proc. badanych twierdziło, że żyje się dobrze (w czerwcu 2025 roku było to 68 proc. badanych). Tylko 4–6 proc. badanych uważało, że żyje im się źle – przytacza w rozmowie z Interią dr Robert Sobiech.

Nastroje społeczne - badanie CBOS, wykonane w dn. 3-13 lipca 2025 r. Foto: Infografika PAP

Według badania CBOS, dotyczącego nastrojów społecznych, opublikowanego w lipcu 2025 roku, 44 proc. respondentów deklarowało, że żyje im się przeciętnie, niewiele mniejszy odsetek – 42 proc. – że dobrze, a co siódmy badany (14 proc.) twierdził, że jemu i jego rodzinie żyje się źle. Polacy najczęściej określali warunki materialne swoich gospodarstw domowych jako przeciętne (43 proc.), nieco rzadziej jako dobre (41 proc.). Mniej więcej co szósty badany (16 proc., wzrost o 2 punkty) był niezadowolony ze swojej sytuacji materialnej.