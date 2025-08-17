Rzeczpospolita
„To może być zapowiedź radykalnej zmiany nastrojów”. Socjolog komentuje najnowszy sondaż

Ponad połowa Polaków uważa, że sytuacja Polski zmierza w złym kierunku – wynika z najnowszego sondażu firmy CRIF. To więcej niż we wcześniejszych badaniach. Socjolog, dr Robert Sobiech, dyrektor Centrum Polityki Publicznej Uniwersytetu Civitas w rozmowie z Interią komentuje, że może to być zapowiedź radykalnej zmiany nastrojów społecznych.

Publikacja: 17.08.2025 11:29

Ulica przechodnie

Foto: Adobe Stock

Bartosz Lewicki

Z badań CRIF wynika, że 27 proc. Polaków spodziewa się pogorszenia standardu życia w ciągu najbliższego roku. Więcej pesymistów – 28 proc. – jest tylko w Niemczech. Ale – jak podkreślają autorzy badania – podobne, pesymistyczne nastroje dominują w całej Unii Europejskiej. Badanie na zlecenie CRIF zostało przeprowadzone we Francji, Niemczech, Włoszech, Polsce i Wielkiej Brytanii.

Dotąd Polacy byli raczej zadowoleni z poziomu życia

Jak zauważył dr Sobiech, wyniki sondażu CRIF są sprzeczne z wynikami dotychczasowych badań, dotyczących oceny obecnej i przyszłej sytuacji materialnej. – CBOS systematycznie zadaje pytanie dotyczące poziomu życia. Od jesieni 2024 roku ponad 60 proc. badanych twierdziło, że żyje się dobrze (w czerwcu 2025 roku było to 68 proc. badanych). Tylko 4–6 proc. badanych uważało, że żyje im się źle – przytacza w rozmowie z Interią dr Robert Sobiech.

Nastroje społeczne - badanie CBOS, wykonane w dn. 3-13 lipca 2025 r.

Nastroje społeczne - badanie CBOS, wykonane w dn. 3-13 lipca 2025 r.

Foto: Infografika PAP

Według badania CBOS, dotyczącego nastrojów społecznych, opublikowanego w lipcu 2025 roku, 44 proc. respondentów deklarowało, że żyje im się przeciętnie, niewiele mniejszy odsetek – 42 proc. – że dobrze, a co siódmy badany (14 proc.) twierdził, że jemu i jego rodzinie żyje się źle. Polacy najczęściej określali warunki materialne swoich gospodarstw domowych jako przeciętne (43 proc.), nieco rzadziej jako dobre (41 proc.). Mniej więcej co szósty badany (16 proc., wzrost o 2 punkty) był niezadowolony ze swojej sytuacji materialnej.

Co niepokoi Polaków? Raport Fundacji im. Stefana Batorego z kwietnia 2025 r.

Co niepokoi Polaków? Raport Fundacji im. Stefana Batorego z kwietnia 2025 r.

Foto: Infografika PAP

Z czego wynikają obawy Polaków?

Dr Robert Sobiech dodał, że wzrost społecznego pesymizmu jak na razie nie wynika z ocen własnej sytuacji finansowej i sytuacji gospodarczej kraju. Daleko mu także do szczytu społecznego pesymizmu w Polsce, mającego miejsce pod koniec 2022 roku i trwającego do wiosny 2023 roku, kiedy prawie 70 proc. Polaków uważało, że sytuacja kraju zmierza w złym kierunku.

Z raportu Instytutu Gallupa, opublikowanego w połowie sierpnia 2025 roku wynika, że choć w ujęciu globalnym ludziom na świecie żyje się coraz lepiej, optymizmu nie widać w rozwiniętych krajach Zachodu Europy, regionu uznawanego dotąd powszechnie za najlepsze miejsce do życia. 

Źródło: rp.pl

Polityka Sondaże i badania Społeczeństwo

