Minister była pytana o wyniki zorganizowanego przez rząd 4 grudnia szczytu medycznego i o to, dlaczego nie przedstawiono na nim żadnych konkretnych propozycji dotyczących zmian w systemie ochrony zdrowia.

Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda: Zdrowie nie jest prostą materią

- Sporo rozwiązań deregulacyjnych wczoraj wybrzmiało, również propozycje dotyczące chociażby reorganizacji bazy łóżkowej i zaproszenie do rozmów. Ja od początku mówiłam, że stawiam na regiony i politykę regionalną. To, co się wczoraj zadziało dla mnie jest pozytywnym sygnałem osób, które zgłaszają chęć rozmowy na temat ich lokalnych problemów i rozwiązań – odparła.

Ja jako minister zdrowia zawsze będę walczyła o wyższe finansowanie ochrony zdrowia. Mamy niską składkę, w stosunku do tej składki wydajemy w miarę dużo jeżeli chodzi o publiczną ochronę zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda, minister zdrowia

- Jak widać zdrowie nie jest prostą materią – dodała. – Co roku mamy dosyć energetycznie w okolicach grudnia, natomiast myślę, że my jako pacjenci, ale również zarządzający szpitalami od zawsze wiedzieliśmy, że zabiegi planowe trzeba tak rozplanować w trakcie roku, żeby nie było takich sytuacji z drastycznym przesuwaniem na rok następny. Bo jednak część świadczeń jest limitowa – mówiła też w kontekście informacji o tym, że wielu placówkom ochrony zdrowia brakuje już pieniędzy na realizację świadczeń.