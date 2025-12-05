Aktualizacja: 05.12.2025 08:37 Publikacja: 05.12.2025 08:03
Jolanta Sobierańska-Grenda
Minister była pytana o wyniki zorganizowanego przez rząd 4 grudnia szczytu medycznego i o to, dlaczego nie przedstawiono na nim żadnych konkretnych propozycji dotyczących zmian w systemie ochrony zdrowia.
- Sporo rozwiązań deregulacyjnych wczoraj wybrzmiało, również propozycje dotyczące chociażby reorganizacji bazy łóżkowej i zaproszenie do rozmów. Ja od początku mówiłam, że stawiam na regiony i politykę regionalną. To, co się wczoraj zadziało dla mnie jest pozytywnym sygnałem osób, które zgłaszają chęć rozmowy na temat ich lokalnych problemów i rozwiązań – odparła.
Jolanta Sobierańska-Grenda, minister zdrowia
- Jak widać zdrowie nie jest prostą materią – dodała. – Co roku mamy dosyć energetycznie w okolicach grudnia, natomiast myślę, że my jako pacjenci, ale również zarządzający szpitalami od zawsze wiedzieliśmy, że zabiegi planowe trzeba tak rozplanować w trakcie roku, żeby nie było takich sytuacji z drastycznym przesuwaniem na rok następny. Bo jednak część świadczeń jest limitowa – mówiła też w kontekście informacji o tym, że wielu placówkom ochrony zdrowia brakuje już pieniędzy na realizację świadczeń.
Na uwagę, że trudno wymagać od osób, by nie chorowały w grudniu, Sobierańska-Grenda odparła: - Wierzę w to, że decyzje, które zapadają o przekładaniu zabiegów są w oparciu o wiedzę medyczną. Nie wyobrażam sobie sytuacji, w której zabieg jest przekładany, jeśli stwarza to zagrożenie życia.
Prognozwane wpływy do budżetu NFZ
- Umowy, które są pozawierane z podmiotami leczniczymi nadal będą limitowane w pewnych zakresach, to się nie zmieni. Mam nadzieję, że środków finansowych wystarczy nam w przyszłym roku, by Fundusz zachował płynność – mówiła też w kontekście 2026 roku.
Na pytanie o problemy ochrony zdrowia Sobierańska-Grenda wskazała „wybrzmiewającą ciągle sytuację związaną z finansowaniem”. – Przez lata byliśmy przyzwyczajeni, że starcza nam finansów ze składki zdrowotnej, natomiast od pewnego czasu już nasza wiedza jest taka, że muszą trafiać do NFZ środki z budżetu państwa, żeby pokryć te koszty, na które nie wystarcza składka zdrowotna. To sytuacja, z którą żyjemy od 2-3 lat i o tym wiemy. Myślę, że do tej sytuacji musimy się przyzwyczaić i taka pozycja na pewno w budżecie państwa z roku na rok będzie coraz wyższa – tłumaczyła. Jak dodała, ochrona zdrowia będzie musiała być też w trakcie roku zasilana „w ramach środków, które się pojawiają”.
Sobierańska-Grenda przyznała, że przy obecnej wysokości składki nie da się domknąć budżetu NFZ (szacunki na przyszły rok mówią o dziurze w budżecie Funduszu wielkości 23 mld zł)). – Na przyszły rok składka (wpływy ze składki – red.) jest prognozowana o 11 mld zł wyższa. A budżet się nie spina – podkreśliła.
Czy to oznacza, że składka powinna być wyższa?
- Ja jako minister zdrowia zawsze będę walczyła o wyższe finansowanie ochrony zdrowia. Mamy niską składkę, w stosunku do tej składki wydajemy w miarę dużo, jeżeli chodzi o publiczną ochronę zdrowia. Natomiast nie ma konsensusu politycznego i społecznego do podniesienia składki zdrowotnej. Ja oczywiście chciałabym zwiększenia nakładów, chciałabym, abyśmy realnie płacili. Wybrzmiewają głosy (...) że jest wiele grup uprzywilejowanych co do obniżonych wpłat na opiekę zdrowotną. Natomiast te decyzje wyraźnie wybrzmiały wczoraj, że składka nie zostanie podniesiona, więc szukamy środków w ramach dotacji z budżetu państwa – odparła.
A co z wypowiedziami Donalda Tuska, który sugerował, że należy wrócić do dyskusji o obniżeniu składki zdrowotnej dla przedsiębiorców? – Ja z pewnością pana premiera przekonuję do tego, że trzeba zwiększać nakłady na ochronę zdrowia – odparła.
Dopytywana, czy przekona premiera, by nie obniżać składki zdrowotnej dla przedsiębiorców, minister odparła: - Na pewno chciałabym, aby składka była utrzymana na dotychczasowym poziomie.
Zaznaczyła jednocześnie, że jest to „decyzja całego rządu, a nie tylko ministra zdrowia”. Dodała, że przekonała premiera, iż nakłady na ochronę zdrowia powinny być wyższe i że resort zdrowia umie te pieniądze wydawać.
