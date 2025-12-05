Ten ostatni zapewnia obsługę techniczną posiedzeń, a praca w nim jest najbardziej nerwowa. Powodem jest to, że znajduje się na końcu przewodu pokarmowego sejmowej legislacji. O ile inne biura na przeżuwanie i trawienie aktów prawnych mają więcej czasu, Sekretariat Posiedzeń musi wydalać je z siebie błyskawicznie, w ścisłych ramach czasowych.

Dariusz Salamończyk jest byłym dyrektorem sekretariatu, a na sali sejmowej występuje właśnie jako ekspert od procedur. Siedzi tuż obok marszałka i udziela mu na bieżąco porad, co jest pomocne zwłaszcza w przypadku nietypowych, nerwowych sytuacji na sali posiedzeń – najczęściej podczas głosowań i wniosków formalnych.

Zaś Włodzimierz Czarzasty jest już piętnastym z rzędu marszałkiem, któremu Salamończyk pomaga w prowadzeniu obrad. Licznik sam w sobie może wydawać się niewiarygodny, jednak po doliczeniu wicemarszałków wzrasta do kilkudziesięciu. Oznacza to, że niezależnie, czy Sejmem rządzi AWS, SLD, PiS, PO, Polska 2050 czy Lewica – każdy marszałek godzi się na to, by wciąż ten sam urzędnik szeptał mu do ucha, co ma robić. Choć sformułowanie „godzi się” nie jest tu najtrafniejsze. Każdy kolejny marszałek po prostu sam składa mu taką propozycję.

Dariusz Salamończyk nazywany jest dzieckiem Kancelarii Sejmu, bo pracuje w niej od dekad

Kim jest Dariusz Salamończyk? Z wykształcenia jest prawnikiem po aplikacji sądowej z tytułem radcy prawnego. Po studiach pracował w sądzie, próbował też dostać się do pracy w sektorze bankowym, a gdy mu się to nie udało, trochę przypadkiem w 1991 r. trafił do Kancelarii Sejmu.

– Można nazwać go dzieckiem kancelaryjnym, bo przeszedł tu wszystkie szczeble kariery. Mamy tutaj kilku dyrektorów z podobnym dossier, ku chwale tego urzędu – słyszymy od jednego z urzędników Kancelarii Sejmu.