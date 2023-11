- To prawda, podała się pani minister do dymisji. Muszę powiedzieć, że jeżeli chodzi o ten okres przejściowy, to pani minister bardzo pomocna, bardzo wdraża moją ekipę w działania. Ta dymisja będzie mogła wejść w życie po tym, kiedy uzyskam opinię komisji regulaminowej, ona wczoraj się ukonstytuowała - powiedział Szymon Hołownia w rozmowie z TVN24.



Reklama

Agnieszka Kaczmarska była szefową Kancelarii Sejmu od stycznia 2017 roku. Wcześniej była dyrektorką biura klubu parlamentarnego PiS.

Poznaliśmy nowego szefa Kancelarii Sejmu

Marszałek Sejmu poinformował, że wybrano nowego szefa Kancelarii Sejmu. Został nim Jacek Cichocki. - Mój wieloletni współpracownik, jeszcze od czasów kampanii prezydenckiej. Człowiek, do którego mam zaufanie i człowiek, o którym obok Władysława Kosiniaka-Kamysza mogę powiedzieć, że jest absolutnie kryształowym człowiekiem - mówił Hołownia.

Lider Polski 2050 zapowiedział, że w czwartek wygłosi orędzie. Jak tłumaczy, "chce powiedzieć, że do polskiego parlamentu wróciły standardy demokratyczne, których nie było". - Każdy klub ma zagwarantowane miejsce w prezydium. Oczywiście posłowie mogą oceniać, czy współpraca z danym posłem czy posłanką układała się tak, że zasługuje na miejsce w prezydium, czy nie, ale to jest wola posłów - mówił.

Hołownia komentował również przebieg wtorkowego posiedzenia Sejmu. Dyskusja w sprawie wyboru członków KRS zamieniła się w awanturę.