Podcast „Rzecz o geopolityce”: Putin szykuje się na kolejną wojnę. Mołdawski sprawdzian

W tym odcinku zastanawiamy się, czy świat faktycznie zbliża się do pokoju na Ukrainie oraz na ile Donald Trump może okazać się skutecznym negocjatorem w rozmowach z Federacją Rosyjską. W drugiej części o zbliżających się wyborach parlamentarnych w Mołdawii, które zaplanowano na 28 września. To głosowanie może zadecydować o tym, czy prozachodni kierunek utrzyma się w parlamencie, a także w jakim stopniu Mołdawia będzie w stanie kontynuować reformy i współpracę z UE.
Czy Ukrainę czeka pokój? Mateusz Piotrowski w rozmowie zwraca uwagę, że negocjacje z Rosją odbywają się w niezwykle dynamicznym i nieprzewidywalnym kontekście, gdzie sytuacja zmienia się z godziny na godzinę.
– Donald Trump otworzył się na różne głosy i to nie tylko wewnątrz administracji, ale faktycznie słucha też tego, co mówią mu europejscy liderzy. Rola państw europejskich w praktyce byłaby ograniczona głównie do misji obrony powietrznej i zabezpieczenia wschodnich terytoriów Ukrainy, a nie bezpośredniego udziału wojskowego – dodaje Piotrowski.
W nadchodzących tygodniach Rubio ma koordynować rozmowy z europejskimi przywódcami w sprawie szczegółów gwarancji bezpieczeństwa, jednak Mateusz Piotrowski podkreśla, że deklaracje dotyczące takich gwarancji mają w dużej mierze charakter symboliczny, a realne rosyjskie żądania mogą okazać się trudne do spełnienia, co pokazuje, jak skomplikowany jest proces wypracowywania porozumienia między stronami.
Wybory parlamentarne w Mołdawii, zaplanowane na 28 września 2025 roku, są uznawane przez analityków za kluczowe dla przyszłości kraju. Jak zwrócił uwagę Kamil Całus z Ośrodka Studiów Wschodnich, „Mołdawia nigdy nie była tak blisko Zachodu, nigdy nie była tak blisko ostatecznego uwolnienia się od rosyjskich wpływów i nigdy nie była tak daleko w procesie integracji europejskiej”.
Utrzymanie władzy przez prozachodnią partię PAS, powiązaną z prezydentką Mają Sandu, jest kluczowe, aby kraj mógł kontynuować proces negocjacji akcesyjnych z Unią Europejską. Jednocześnie Mołdawia pozostaje podatna na rosyjski wpływ – zarówno przez partie otwarcie prorosyjskie, jak i przez ugrupowania pozornie proeuropejskie, które jednak działają w interesie Moskwy. Rosyjska propaganda dociera do Mołdawian m.in. poprzez
