Podcast „Rzecz o geopolityce”: Putin szykuje się na kolejną wojnę. Mołdawski sprawdzian

W tym odcinku zastanawiamy się, czy świat faktycznie zbliża się do pokoju na Ukrainie oraz na ile Donald Trump może okazać się skutecznym negocjatorem w rozmowach z Federacją Rosyjską. W drugiej części o zbliżających się wyborach parlamentarnych w Mołdawii, które zaplanowano na 28 września. To głosowanie może zadecydować o tym, czy prozachodni kierunek utrzyma się w parlamencie, a także w jakim stopniu Mołdawia będzie w stanie kontynuować reformy i współpracę z UE.

USA, Europa i Ukraina: jak wygląda plan Trumpa?

Czy Ukrainę czeka pokój? Mateusz Piotrowski w rozmowie zwraca uwagę, że negocjacje z Rosją odbywają się w niezwykle dynamicznym i nieprzewidywalnym kontekście, gdzie sytuacja zmienia się z godziny na godzinę.

– Donald Trump otworzył się na różne głosy i to nie tylko wewnątrz administracji, ale faktycznie słucha też tego, co mówią mu europejscy liderzy. Rola państw europejskich w praktyce byłaby ograniczona głównie do misji obrony powietrznej i zabezpieczenia wschodnich terytoriów Ukrainy, a nie bezpośredniego udziału wojskowego – dodaje Piotrowski.

W nadchodzących tygodniach Rubio ma koordynować rozmowy z europejskimi przywódcami w sprawie szczegółów gwarancji bezpieczeństwa, jednak Mateusz Piotrowski podkreśla, że deklaracje dotyczące takich gwarancji mają w dużej mierze charakter symboliczny, a realne rosyjskie żądania mogą okazać się trudne do spełnienia, co pokazuje, jak skomplikowany jest proces wypracowywania porozumienia między stronami.