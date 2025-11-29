49 min. 46 sek.

„Rzecz o geopolityce”: Islamska Francja? Terroryzm i zamachy. Mercosur testuje Europę

W pierwszej części odcinka rozmawiamy o bezpieczeństwie Francji, roli islamu we francuskim życiu publicznym oraz o tym, jak kolejne ataki terrorystyczne zmieniły debatę polityczną i społeczną w Europie. W drugiej części przyglądamy się trwającym negocjacjom między Unią Europejską a Mercosur i analizujemy, co może oznaczać ich ewentualne porozumienie dla gospodarek po obu stronach Atlantyku.

Francuska walka z terroryzmem

Francja od lat stoi w centrum europejskiej debaty o bezpieczeństwie, islamie i integracji i nie jest to przypadek. To właśnie tam splot historii kolonialnej, masowej imigracji oraz napięć społecznych stworzył warunki, które w ostatnich dekadach uczyniły kraj jednym z głównych celów dżihadystycznej przemocy. Od ataków na redakcję „Charlie Hebdo”, przez zamachy w Paryżu w 2015 r., po kolejne tragedie na jarmarkach bożonarodzeniowych, Francuzi żyją w cieniu zagrożenia, które, jak podkreśla dr Aleksander Olech, stało się „elementem codziennej świadomości bezpieczeństwa, a nie jedynie szokującym wyjątkiem”.

Ekspert zwraca uwagę, że od 2012 r. „zdecydowana większość zamachów we Francji była inspirowana islamizmem”, ale sama religia nie wyjaśnia skali problemu. „Musiałbyś usunąć islam z Francji, żeby pozbyć się zagrożenia, a to niemożliwe i niewłaściwe. Źródło leży w izolowanych społecznościach, braku integracji i w tym, że część młodych ludzi staje się podatna na radykalizację” – tłumaczy. To właśnie te „zamknięte grupy”, jak mówi Olech, tworzą przestrzeń dla ekstremizmu, który dodatkowo podsycają czynniki geopolityczne: zaangażowanie Paryża w misje w Iraku, Afganistanie i Sahelu, napięcia społeczne w wielkich aglomeracjach oraz narastająca polaryzacja związana z konfliktem izraelsko-palestyńskim.