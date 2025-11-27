Z tego artykułu się dowiesz: Kto obecnie prowadzi w sondażach prezydenckich we Francji?

Jak wyniki sondaży odzwierciedlają zmiany w poparciu dla skrajnej prawicy?

Jakie wydarzenia wpłynęły na obecną pozycję Jordana Bardelli?

Jakie są kluczowe aspekty kariery politycznej Bardelli, które przyczyniły się do jego sukcesu?

W jaki sposób Bardella wykorzystuje media społecznościowe w swojej strategii politycznej?

Dlaczego wynik wyborczy Bardelli budzi kontrowersje i obawy wśród komentatorów politycznych?

– No tak, trochę się jednak tego obawiam – przyznaje „Rzeczpospolitej” Bruno Gollnisch, w przeszłości wiceprzewodniczący Frontu Narodowego (dziś to Zjednoczenie Narodowe, ZN). To odpowiedź na pytanie, czy człowiek bez ukończonych studiów i żadnego doświadczenia w rządzeniu podołałby funkcji sprawowanej wcześniej przez generała Charlesa de Gaulle’a czy Françoisa Mitterranda.

Francuzi zdają się jednak nie mieć w tej sprawie wątpliwości. Sondaż instytutu Odoxa pokazuje, że Bardella nie tylko z nawiązką wygrałby pierwszą turę wyborów prezydenckich, ale pokonałby w drugiej turze nawet najsilniejszych kontrkandydatów. Dostałby 53 proc. głosów w starciu z byłym premierem Édouardem Philippem. Jeszcze więcej (56 proc.) zgarnąłby w starciu z innym premierem wskazanym przez Emmanuela Macrona, Gabrielem Attalem. A w starciu ze wschodzącą gwiazdą umiarkowanej lewicy Raphaëlem Glucksmannem mógłby liczyć na 58 proc. Gdyby zaś jego rywalem był przywódca radykalnej lewicowej Francji Niepokornej Jean-Luc Mélenchon, po prostu zmiażdżyłby go, otrzymując 74 proc. głosów.

Marine Le Pen stawia na Jordana Bardellę po swojej klęsce w wyborach w 2017 r.

– Przed wyborami prezydenckimi w 2017 r. zwycięstwo kandydatki skrajnej prawicy było niemożliwe. W 2022 r. twierdziłem, że jest mało prawdopodobne. Teraz muszę przyznać, że jest ono możliwe – mówi „Rzeczpospolitej” francuski politolog Dominique Moïsi. Jego zdaniem sukces Bardelli to sygnał ogromnej frustracji Francuzów, spowodowanej nie tylko stanem kraju, ale także zawodu prezydenturą Macrona. – Na scenie politycznej mamy pustkę. Philippe i Attal zdradzili Macrona, a to nigdy się nie podoba. Glucksmann przegrał debatę telewizyjną z Érikiem Zemmourem (lider mniejszego ugrupowania skrajnej prawicy – Rekonkwista), a Bruno Retailleau (lider gaullistowskich Republikanów) nie potrafił godnie odejść z rządu – tłumaczy.