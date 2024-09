Ustawa o ochronie sygnalistów wejdzie w życie 25 września 2024 r. Podmioty, na rzecz których pracę zarobkową wykonuje co najmniej 50 osób (niezależnie od podstawy zatrudnienia), a także podmioty działające w niektórych, określonych sektorach (np. w sektorze finansowym) muszą wprowadzić do tego czasu procedury. A co z ochroną danych osobowych? Zapraszamy na bezpłatny webinar "Rzeczpospolitej" - "Sygnaliści i ochrona danych osobowych”.