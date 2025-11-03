Aktualizacja: 03.11.2025 05:50 Publikacja: 03.11.2025 04:49
Ministerstwo Obrony Rosji podało, że po 28 dronów strącono nad obwodami rostowskim i saratowskim, 4 nad obwodem wołgogradzkim i po jednym nad obwodem biełgorodzkim oraz Krajem Stawropolskim.
W ostatnich miesiącach do takich ataków miało dochodzić w obwodach briańskim, rostowskim i murmańskim, a także w Czeczenii i Karaczajo-Czerkiesji. Do aktów sabotażu na kolei dochodzi też w obwodzie ługańskim i na okupowanym Krymie. Ataki – jak podkreśla ukraiński wywiad – utrudniają funkcjonowanie rosyjskiej logistyki, w tym przerzucanie sprzętu wojskowego i żołnierzy w rejon frontu.
Gubernator obwodu zaporoskiego Iwan Fedorow podał, że przekazany ukraińskiej armii sprzęt ma wartość ok. 30 mln hrywien (ok. 2,8 mln zł). Do jednostek ukraińskiej armii trafią m.in. drony, a także amunicja, środki łączności i sprzęt do walki radioelektronicznej.
O trzech eksplozjach w Dnieprze informuje agencja Ukrinform. Wcześniej w mieście ogłoszono alarm w związku z groźbą ataku z użyciem pocisków balistycznych.
Gubernator obwodu Ołeh Hrihorow napisał, że w ataku zginęła co najmniej jedna osoba. Spod gruzów zaatakowanego budynku ratownicy wydobyli trzy osoby, którym udzielono pomocy medycznej – podał również Hrihorow.
Drony były strącane nad obwodem kurskim (3), biełgorodzkim (2), rostowskim (2) i nad okupowanym Krymem (1).
Rosyjski urząd lotnictwa cywilnego (Rosawiacja) podał, że lotnisko w Saratowie nie przyjmuje i nie odprawia samolotów w związku z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa lotów cywilnych.
Gubernator obwodu Oleg Mielniczenko poinformował o ograniczeniu ruchu powietrznego nad obwodem. W obwodzie ograniczony został również dostęp do internetu mobilnego.
Michaił Miszustin w Hangzhou weźmie udział w spotkaniu z premierem Chin, Li Qiangiem. Następnie Miszustin uda się do Pekinu, gdzie spotka się z przywódcą Chin, Xi Jinpingiem.
Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1348 dniu wojny
Foto: PAP
