05:48 W nocy Rosjanie strącili 64 ukraińskie drony

Ministerstwo Obrony Rosji podało, że po 28 dronów strącono nad obwodami rostowskim i saratowskim, 4 nad obwodem wołgogradzkim i po jednym nad obwodem biełgorodzkim oraz Krajem Stawropolskim.

05:46 Donald Trump na razie nie przewiduje przekazania Tomahawków Ukrainie

Trump nie wykluczył jednocześnie, że może w tej sprawie zmienić zdanie.

04:44 Ukraiński wywiad wojskowy informuje o rosnącej liczbie ataków na infrastrukturę kolejową w Rosji

W ostatnich miesiącach do takich ataków miało dochodzić w obwodach briańskim, rostowskim i murmańskim, a także w Czeczenii i Karaczajo-Czerkiesji. Do aktów sabotażu na kolei dochodzi też w obwodzie ługańskim i na okupowanym Krymie. Ataki – jak podkreśla ukraiński wywiad – utrudniają funkcjonowanie rosyjskiej logistyki, w tym przerzucanie sprzętu wojskowego i żołnierzy w rejon frontu.

04:39 Władze obwodu zaporoskiego podarowały sprzęt 23 jednostkom Sił Zbrojnych Ukrainy

Gubernator obwodu zaporoskiego Iwan Fedorow podał, że przekazany ukraińskiej armii sprzęt ma wartość ok. 30 mln hrywien (ok. 2,8 mln zł). Do jednostek ukraińskiej armii trafią m.in. drony, a także amunicja, środki łączności i sprzęt do walki radioelektronicznej.

04:38 W nocy w Dnieprze rozległy się eksplozje

O trzech eksplozjach w Dnieprze informuje agencja Ukrinform. Wcześniej w mieście ogłoszono alarm w związku z groźbą ataku z użyciem pocisków balistycznych.

04:36 Rosyjskie drony zaatakowały Trościaniec w obwodzie sumskim

Gubernator obwodu Ołeh Hrihorow napisał, że w ataku zginęła co najmniej jedna osoba. Spod gruzów zaatakowanego budynku ratownicy wydobyli trzy osoby, którym udzielono pomocy medycznej – podał również Hrihorow.

04:35 W niedzielę wieczorem Rosjanie strącili osiem ukraińskich dronów

Drony były strącane nad obwodem kurskim (3), biełgorodzkim (2), rostowskim (2) i nad okupowanym Krymem (1).

04:33 W nocy tymczasowo wstrzymano działanie lotniska w Saratowie

Rosyjski urząd lotnictwa cywilnego (Rosawiacja) podał, że lotnisko w Saratowie nie przyjmuje i nie odprawia samolotów w związku z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa lotów cywilnych.

04:32 W nocy w obwodzie penzeńskim ogłoszono alarm dronowy

Gubernator obwodu Oleg Mielniczenko poinformował o ograniczeniu ruchu powietrznego nad obwodem. W obwodzie ograniczony został również dostęp do internetu mobilnego.

04:28 Premier Rosji z oficjalną wizytą w Chinach

Michaił Miszustin w Hangzhou weźmie udział w spotkaniu z premierem Chin, Li Qiangiem. Następnie Miszustin uda się do Pekinu, gdzie spotka się z przywódcą Chin, Xi Jinpingiem.

04:26 Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1348 dniu wojny

Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1348 dniu wojny

