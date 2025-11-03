MON: nie przywracamy poboru, będą szkolenia dla ochotników

W Ministerstwie Obrony Narodowej nie trwają obecnie prace dotyczące przywrócenia poboru, za to powoli wykluwa się koncepcja masowych szkoleń dla ochotników.

„W najbliższym czasie przedstawimy program powszechnych szkoleń obronnych. Ćwiczenia będą dobrowolne, ale powszechne. Nie chodzi o przywrócenie obowiązkowej zasadniczej służby wojskowej. Pilotaż ruszy jeszcze w tym roku, a od 2027 r. przeszkolenie ma przechodzić nawet 100 tys. osób rocznie, m.in. w ramach zakładów pracy. Powstanie również specjalna strona internetowa, która wskaże możliwości i opcje wyboru szkolenia dostosowanego do indywidualnych preferencji, umożliwi każdemu chętnemu wybór szkolenia (czy to stacjonarnego, kilkutygodniowego czy prowadzonego w weekendy, wakacje)” – poinformował „Rzeczpospolitą” wydział medialny MON.

Foto: rp.pl/Weronika Porębska

Urzędnicy resortu obrony dodali, że w ciągu najbliższych 3 tygodni zostanie zaprezentowany również program szkoleń, które dotyczą obrony cywilnej. „Szkolenia wzmocnią naszą wiedzę także z zakresu obrony cywilnej. Każdy Polak i każda Polka, a także każda firma w Polsce będą mogli zgłosić siebie lub grupę pracowników i przejść szkolenie” – deklaruje resort obrony.

Nieco więcej na ten temat powiedział gen. Wiesław Kukuła, szef Sztabu Generalnego WP, w wywiadzie dla Polskiego Radia 24. Stwierdził, że ruszy pilotażowy program szkoleń powszechnych w ramach operacji „W gotowości”. Oferta będzie podzielona na cztery kursy. – Pierwszy najbardziej podstawowy będzie zawierał głównie elementy tego, co opisano w opublikowanym niedawno rządowym podręczniku o przygotowaniu się na czas kryzysu i wojny. Trzy kolejne będą nieco bardziej specjalistyczne, m.in. nauczą ochotników, jak chronić się w mieście, jak przygotować miejsce do przetrwania czy jak udzielać pomocy medycznej sobie i swoim bliskim – zapowiedział gen. Kukuła. Szkolenia będą podzielone na dwa poziomy: jeden będzie skierowany do osób, które chcą poznać podstawy zasad zachowania w czasie sytuacji kryzysowych. Druga oferta będzie nastawiona – jak wyjaśnił na antenie radia generał – do aktywnej rezerwy.

Lewica nie jest pacyfistyczna

Z naszego badania wynika, że za przywróceniem obowiązkowej służby wojskowej są wyborcy obecnego rządu, osoby po siedemdziesiątce (59 proc.), mieszkańcy małych wsi (42 proc.), w równym stopniu tak myślą osoby z wykształceniem podstawowym, jak średnim i wyższym (po 39 proc. wskazań w każdej z tych grup). Informacje o sytuacji na świecie głównie czerpią oni z Wydarzeń Polsatu (52 proc.), a swoje poglądy polityczne lokują na lewicy. W ostatnich wyborach parlamentarnych głosowali na Nową Lewicę (53 proc.), zaś w prezydenckich na Magdalenę Biejat (61 proc.)