Reklama
Rozwiń
Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Sondaż: Polacy zmieniają zdanie w sprawie przywrócenia poboru do wojska

Polacy nie zgadzają się na powrót obowiązkowej zasadniczej służby wojskowej. Widzimy zmianę nastrojów, bo jeszcze pół roku temu ponad połowa badanych opowiadała się za przywróceniem poboru.

Publikacja: 03.11.2025 04:30

Maleje liczba Polaków, którzy opowiadają się za powszechnym poborem do armii. MON pracuje nad progra

Maleje liczba Polaków, którzy opowiadają się za powszechnym poborem do armii. MON pracuje nad programem szkoleń

Foto: MON

Marek Kozubal

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jak zmieniły się nastroje Polaków w kwestii przywrócenia obowiązkowej służby wojskowej?
  • Jakie są stanowiska różnych grup społecznych wobec obowiązkowej służby wojskowej i szkoleń ochotniczych?
  • Jakie działania planuje Ministerstwo Obrony Narodowej w zakresie szkoleń obronnych?
  • Jakie argumenty przedstawia gen. Stanisław Koziej w kontekście szkolenia ochotniczego?

Z badania przeprowadzonego przez IBRiS na zlecenie „Rzeczpospolitej” wynika, że tylko 39,2 proc. respondentów akceptuje przywrócenie w Polsce obowiązkowej służby wojskowej ze względu na obecną sytuację międzynarodową. Przeciwnych takiemu rozwiązaniu jest 45,5 proc., a nie ma zdania 15,2 proc.

Dla porównania jeszcze w marcu badanie IBRiS wskazywało, że aż 55 proc. respondentów było skłonnych akceptować przywrócenie obowiązkowej służby wojskowej, odmienną opinię prezentowało 35,8 proc. pytanych, zaś 9,1 proc. nie miało w tej sprawie zdania.

Wówczas sytuacja międzynarodowa była napięta w związku z działaniami administracji prezydenta USA Donalda Trumpa, która groziła zerwaniem wsparcia dla Ukrainy. – Poniekąd zmuszała Ukrainę do kapitulacji, chociażby odbierając informacje wywiadowcze, wstrzymując dostawy sprzętu. Coraz bardziej Polacy zdają sobie sprawę, że żyją w niebezpiecznym środowisku i że w pierwszej kolejności musimy liczyć na siebie, aczkolwiek żaden kraj w Europie nie jest w stanie sam się obronić – komentował wówczas te nastroje dla „Rzeczpospolitej” gen. Roman Polko, były szef BBN.

Jego zdaniem widoczna była wówczas coraz większa akceptacja w społeczeństwie dla możliwości dobrowolnego powszechnego szkolenia. Zresztą w tym czasie premier Donald Tusk zapowiedział takie szkolenia.

Reklama
Reklama

MON: nie przywracamy poboru, będą szkolenia dla ochotników

W Ministerstwie Obrony Narodowej nie trwają obecnie prace dotyczące przywrócenia poboru, za to powoli wykluwa się koncepcja masowych szkoleń dla ochotników.

„W najbliższym czasie przedstawimy program powszechnych szkoleń obronnych. Ćwiczenia będą dobrowolne, ale powszechne. Nie chodzi o przywrócenie obowiązkowej zasadniczej służby wojskowej. Pilotaż ruszy jeszcze w tym roku, a od 2027 r. przeszkolenie ma przechodzić nawet 100 tys. osób rocznie, m.in. w ramach zakładów pracy. Powstanie również specjalna strona internetowa, która wskaże możliwości i opcje wyboru szkolenia dostosowanego do indywidualnych preferencji, umożliwi każdemu chętnemu wybór szkolenia (czy to stacjonarnego, kilkutygodniowego czy prowadzonego w weekendy, wakacje)” – poinformował „Rzeczpospolitą” wydział medialny MON.

Foto: rp.pl/Weronika Porębska

Urzędnicy resortu obrony dodali, że w ciągu najbliższych 3 tygodni zostanie zaprezentowany również program szkoleń, które dotyczą obrony cywilnej. „Szkolenia wzmocnią naszą wiedzę także z zakresu obrony cywilnej. Każdy Polak i każda Polka, a także każda firma w Polsce będą mogli zgłosić siebie lub grupę pracowników i przejść szkolenie” – deklaruje resort obrony.

Nieco więcej na ten temat powiedział gen. Wiesław Kukuła, szef Sztabu Generalnego WP, w wywiadzie dla Polskiego Radia 24. Stwierdził, że ruszy pilotażowy program szkoleń powszechnych w ramach operacji „W gotowości”. Oferta będzie podzielona na cztery kursy. – Pierwszy najbardziej podstawowy będzie zawierał głównie elementy tego, co opisano w opublikowanym niedawno rządowym podręczniku o przygotowaniu się na czas kryzysu i wojny. Trzy kolejne będą nieco bardziej specjalistyczne, m.in. nauczą ochotników, jak chronić się w mieście, jak przygotować miejsce do przetrwania czy jak udzielać pomocy medycznej sobie i swoim bliskim – zapowiedział gen. Kukuła. Szkolenia będą podzielone na dwa poziomy: jeden będzie skierowany do osób, które chcą poznać podstawy zasad zachowania w czasie sytuacji kryzysowych. Druga oferta będzie nastawiona – jak wyjaśnił na antenie radia generał – do aktywnej rezerwy.

Lewica nie jest pacyfistyczna

Z naszego badania wynika, że za przywróceniem obowiązkowej służby wojskowej są wyborcy obecnego rządu, osoby po siedemdziesiątce (59 proc.), mieszkańcy małych wsi (42 proc.), w równym stopniu tak myślą osoby z wykształceniem podstawowym, jak średnim i wyższym (po 39 proc. wskazań w każdej z tych grup). Informacje o sytuacji na świecie głównie czerpią oni z Wydarzeń Polsatu (52 proc.), a swoje poglądy polityczne lokują na lewicy. W ostatnich wyborach parlamentarnych głosowali na Nową Lewicę (53 proc.), zaś w prezydenckich na Magdalenę Biejat (61 proc.)  

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Jacek Siewiera
Polityka
Siewiera: Priorytety Putina się nie zmieniły, Donbas to tylko brama do prawdziwego celu

Z kolei przeciwnikami są przeważnie osoby niegłosujące (50 proc.), kobiety (49 proc.), trzydziestolatkowie (59 proc.) oraz osoby z pokolenia Z (58 proc.), czyli potencjalnie te, które mogłyby zostać powołane do wojska, mieszkańcy dużych miast (54 proc.), z wyższym wykształceniem (52 proc.). Wiedzę o świecie czerpią przeważnie z kanałów informacyjnych TVP Info (58 proc.), swoje poglądy polityczne lokują w centrum (49 proc.). W wyborach parlamentarnych z jesieni 2023 głosowali na Trzecią Drogę (61 proc.), a w prezydenckich oddali głos na Szymona Hołownię (82 proc.).

Gen. Koziej: rząd czyta nastroje społeczne

Z czego wynika odwrócenie trendu, który obserwowaliśmy jeszcze kilka miesięcy temu? Zdaniem gen. w st. spocz. Stanisława Kozieja, byłego szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego, to może być efektem tego, że „koncepcja powrotu zasadniczej służby wojskowej nie jest jasno przedstawiana, że to byłoby coś innego niż tamta dawna, która źle się raczej kojarzy”.

Czytaj więcej

Obrona kraju to nie tylko wyzwanie dla państwa. Jak mogą mu pomóc firmy?
Społeczeństwo
Obrona kraju to nie tylko wyzwanie dla państwa. Jak mogą mu pomóc firmy?

– Być może obywatele powoli się przekonują, że lepszą opcją jest szkolenie ochotnicze. Wynika to z konsekwentnej postawy władz państwa, które jednak nie będą przywracały służby obowiązkowej, ale ma pomysł, jak rozwiązać problem uzupełnienia rezerw i realizować rozwój sił zbrojnych – mówi „Rzeczpospolitej” gen. Koziej.

Jego zdaniem zwolennicy powrotu do służby wojskowej nie przedstawiali przez ten rok przekonujących argumentów na rzecz tego, że to jest konieczne.

Reklama
Reklama

Przypomnijmy, że twardym zwolennikiem natychmiastowego przywrócenia poboru jest gen. dyw. w stanie spoczynku Leon Komornicki, były zastępca szefa Sztabu Generalnego WP, który uważa, że „to ma być elementem edukacji obronnej”. Wskazuje, że po szkole średniej wszyscy powinni trafić do armii na osiem miesięcy, zarówno mężczyźni, jak i kobiety.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Polityka Sondaże i badania Rząd Ministerstwo Obrony Narodowej (MON) Służby Mundurowe Wojsko Sztab Generalny Osoby Donald Tusk Władysław Kosiniak-Kamysz Leon Komornicki Stanisław Koziej Donald Trump Przemysł obronny Wojsko Polskie Zawody Wojskowi Roman Polko Wiesław Kukuła

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jak zmieniły się nastroje Polaków w kwestii przywrócenia obowiązkowej służby wojskowej?
  • Jakie są stanowiska różnych grup społecznych wobec obowiązkowej służby wojskowej i szkoleń ochotniczych?
  • Jakie działania planuje Ministerstwo Obrony Narodowej w zakresie szkoleń obronnych?
  • Jakie argumenty przedstawia gen. Stanisław Koziej w kontekście szkolenia ochotniczego?
Pozostało jeszcze 94% artykułu

Z badania przeprowadzonego przez IBRiS na zlecenie „Rzeczpospolitej” wynika, że tylko 39,2 proc. respondentów akceptuje przywrócenie w Polsce obowiązkowej służby wojskowej ze względu na obecną sytuację międzynarodową. Przeciwnych takiemu rozwiązaniu jest 45,5 proc., a nie ma zdania 15,2 proc.

Dla porównania jeszcze w marcu badanie IBRiS wskazywało, że aż 55 proc. respondentów było skłonnych akceptować przywrócenie obowiązkowej służby wojskowej, odmienną opinię prezentowało 35,8 proc. pytanych, zaś 9,1 proc. nie miało w tej sprawie zdania.

Pozostało jeszcze 92% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Obrona kraju to nie tylko wyzwanie dla państwa. Jak mogą mu pomóc firmy?
Społeczeństwo
Obrona kraju to nie tylko wyzwanie dla państwa. Jak mogą mu pomóc firmy?
UltraGrip Performance 3 wyznacza nowy standard w swojej klasie
Materiał Promocyjny
UltraGrip Performance 3 wyznacza nowy standard w swojej klasie
Prof. Michał Żmihorski
Wojsko
Czym jest Zielona Tarcza Wschód? Rozmowa z prof. Michałem Żmihorskim, współtwórcą koncepcji
W przypadku agresji obcego państwa, co czwarty Polak (25,6 proc.) wstąpiłby na ochotnika do wojska l
Społeczeństwo
Sondaż. Co zrobimy w obliczu wojny? Ilu Polaków wyjedzie, kto wstąpi do wojska?
Marek Kozubal: Sabotaże i ataki. Skąd to wzmożenie działań rosyjskich służb i co planuje Putin?
Publicystyka
Marek Kozubal: Sabotaże i ataki. Skąd to wzmożenie działań rosyjskich służb i co planuje Putin?
Raport o polskim rynku dostaw poza domem
Materiał Promocyjny
Raport o polskim rynku dostaw poza domem
Rosyjskie myśliwce MiG-29 na pokazach lotniczych
Polityka
Sondaż: Polacy nie mają wątpliwości, czy strzelać do rosyjskich samolotów
Manager w erze AI – strategia, narzędzia, kompetencje AI
Materiał Promocyjny
Manager w erze AI – strategia, narzędzia, kompetencje AI
Reklama
Reklama
e-Wydanie