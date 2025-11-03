Aktualizacja: 03.11.2025 04:37 Publikacja: 03.11.2025 04:30
Maleje liczba Polaków, którzy opowiadają się za powszechnym poborem do armii. MON pracuje nad programem szkoleń
Z badania przeprowadzonego przez IBRiS na zlecenie „Rzeczpospolitej” wynika, że tylko 39,2 proc. respondentów akceptuje przywrócenie w Polsce obowiązkowej służby wojskowej ze względu na obecną sytuację międzynarodową. Przeciwnych takiemu rozwiązaniu jest 45,5 proc., a nie ma zdania 15,2 proc.
Dla porównania jeszcze w marcu badanie IBRiS wskazywało, że aż 55 proc. respondentów było skłonnych akceptować przywrócenie obowiązkowej służby wojskowej, odmienną opinię prezentowało 35,8 proc. pytanych, zaś 9,1 proc. nie miało w tej sprawie zdania.
Wówczas sytuacja międzynarodowa była napięta w związku z działaniami administracji prezydenta USA Donalda Trumpa, która groziła zerwaniem wsparcia dla Ukrainy. – Poniekąd zmuszała Ukrainę do kapitulacji, chociażby odbierając informacje wywiadowcze, wstrzymując dostawy sprzętu. Coraz bardziej Polacy zdają sobie sprawę, że żyją w niebezpiecznym środowisku i że w pierwszej kolejności musimy liczyć na siebie, aczkolwiek żaden kraj w Europie nie jest w stanie sam się obronić – komentował wówczas te nastroje dla „Rzeczpospolitej” gen. Roman Polko, były szef BBN.
Jego zdaniem widoczna była wówczas coraz większa akceptacja w społeczeństwie dla możliwości dobrowolnego powszechnego szkolenia. Zresztą w tym czasie premier Donald Tusk zapowiedział takie szkolenia.
W Ministerstwie Obrony Narodowej nie trwają obecnie prace dotyczące przywrócenia poboru, za to powoli wykluwa się koncepcja masowych szkoleń dla ochotników.
„W najbliższym czasie przedstawimy program powszechnych szkoleń obronnych. Ćwiczenia będą dobrowolne, ale powszechne. Nie chodzi o przywrócenie obowiązkowej zasadniczej służby wojskowej. Pilotaż ruszy jeszcze w tym roku, a od 2027 r. przeszkolenie ma przechodzić nawet 100 tys. osób rocznie, m.in. w ramach zakładów pracy. Powstanie również specjalna strona internetowa, która wskaże możliwości i opcje wyboru szkolenia dostosowanego do indywidualnych preferencji, umożliwi każdemu chętnemu wybór szkolenia (czy to stacjonarnego, kilkutygodniowego czy prowadzonego w weekendy, wakacje)” – poinformował „Rzeczpospolitą” wydział medialny MON.
Urzędnicy resortu obrony dodali, że w ciągu najbliższych 3 tygodni zostanie zaprezentowany również program szkoleń, które dotyczą obrony cywilnej. „Szkolenia wzmocnią naszą wiedzę także z zakresu obrony cywilnej. Każdy Polak i każda Polka, a także każda firma w Polsce będą mogli zgłosić siebie lub grupę pracowników i przejść szkolenie” – deklaruje resort obrony.
Nieco więcej na ten temat powiedział gen. Wiesław Kukuła, szef Sztabu Generalnego WP, w wywiadzie dla Polskiego Radia 24. Stwierdził, że ruszy pilotażowy program szkoleń powszechnych w ramach operacji „W gotowości”. Oferta będzie podzielona na cztery kursy. – Pierwszy najbardziej podstawowy będzie zawierał głównie elementy tego, co opisano w opublikowanym niedawno rządowym podręczniku o przygotowaniu się na czas kryzysu i wojny. Trzy kolejne będą nieco bardziej specjalistyczne, m.in. nauczą ochotników, jak chronić się w mieście, jak przygotować miejsce do przetrwania czy jak udzielać pomocy medycznej sobie i swoim bliskim – zapowiedział gen. Kukuła. Szkolenia będą podzielone na dwa poziomy: jeden będzie skierowany do osób, które chcą poznać podstawy zasad zachowania w czasie sytuacji kryzysowych. Druga oferta będzie nastawiona – jak wyjaśnił na antenie radia generał – do aktywnej rezerwy.
Z naszego badania wynika, że za przywróceniem obowiązkowej służby wojskowej są wyborcy obecnego rządu, osoby po siedemdziesiątce (59 proc.), mieszkańcy małych wsi (42 proc.), w równym stopniu tak myślą osoby z wykształceniem podstawowym, jak średnim i wyższym (po 39 proc. wskazań w każdej z tych grup). Informacje o sytuacji na świecie głównie czerpią oni z Wydarzeń Polsatu (52 proc.), a swoje poglądy polityczne lokują na lewicy. W ostatnich wyborach parlamentarnych głosowali na Nową Lewicę (53 proc.), zaś w prezydenckich na Magdalenę Biejat (61 proc.)
Z kolei przeciwnikami są przeważnie osoby niegłosujące (50 proc.), kobiety (49 proc.), trzydziestolatkowie (59 proc.) oraz osoby z pokolenia Z (58 proc.), czyli potencjalnie te, które mogłyby zostać powołane do wojska, mieszkańcy dużych miast (54 proc.), z wyższym wykształceniem (52 proc.). Wiedzę o świecie czerpią przeważnie z kanałów informacyjnych TVP Info (58 proc.), swoje poglądy polityczne lokują w centrum (49 proc.). W wyborach parlamentarnych z jesieni 2023 głosowali na Trzecią Drogę (61 proc.), a w prezydenckich oddali głos na Szymona Hołownię (82 proc.).
Z czego wynika odwrócenie trendu, który obserwowaliśmy jeszcze kilka miesięcy temu? Zdaniem gen. w st. spocz. Stanisława Kozieja, byłego szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego, to może być efektem tego, że „koncepcja powrotu zasadniczej służby wojskowej nie jest jasno przedstawiana, że to byłoby coś innego niż tamta dawna, która źle się raczej kojarzy”.
– Być może obywatele powoli się przekonują, że lepszą opcją jest szkolenie ochotnicze. Wynika to z konsekwentnej postawy władz państwa, które jednak nie będą przywracały służby obowiązkowej, ale ma pomysł, jak rozwiązać problem uzupełnienia rezerw i realizować rozwój sił zbrojnych – mówi „Rzeczpospolitej” gen. Koziej.
Jego zdaniem zwolennicy powrotu do służby wojskowej nie przedstawiali przez ten rok przekonujących argumentów na rzecz tego, że to jest konieczne.
Przypomnijmy, że twardym zwolennikiem natychmiastowego przywrócenia poboru jest gen. dyw. w stanie spoczynku Leon Komornicki, były zastępca szefa Sztabu Generalnego WP, który uważa, że „to ma być elementem edukacji obronnej”. Wskazuje, że po szkole średniej wszyscy powinni trafić do armii na osiem miesięcy, zarówno mężczyźni, jak i kobiety.
