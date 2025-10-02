Z tego artykułu się dowiesz: Jakie jest zdanie Polaków na temat zestrzeliwania rosyjskich samolotów naruszających polską przestrzeń powietrzną?

W jaki sposób opinie różnią się wśród wyborców różnych partii oraz w poszczególnych grupach wiekowych?

Skąd zwolennicy zestrzeliwania rosyjskich samolotów czerpią informacje o bieżących wydarzeniach międzynarodowych?

Jakie stanowisko w tej kwestii prezentują polscy politycy oraz eksperci wojskowi?

W jakich okolicznościach wojsko może podjąć decyzję o zestrzeleniu obcego obiektu?

Jakie są potencjalne konsekwencje takich działań w kontekście międzynarodowym?

Trzech na czterech ankietowanych zapytanych przez IBRiS na zlecenie „Rzeczpospolitej” uważa, że Wojsko Polskie powinno zestrzeliwać rosyjskie samoloty, które naruszają polską przestrzeń powietrzną (76,9 proc.). Odmienne zdanie prezentuje 16,6 proc. badanych, a 6,5 proc. nie ma w tej sprawie zdania.

Co ciekawe, niemal takie same poparcie dla ostrej reakcji na rosyjskie prowokacje obserwujemy zarówno wśród wyborców opozycji (82 proc.), jak i obozu rządowego (81 proc.). Takie kroki w większym stopniu akceptują mężczyźni (85 proc.). Zwolennikami są przeważnie 60-latkowie (90 proc.), ale zauważalna jest też duża aprobata wśród pokolenia Z, czyli u osób w wieku 18-29 lat (84 proc. wskazań).

Foto: Tomasz Sitarski

Tak myślą zarówno mieszkańcy wsi (79 proc.), małych (78 proc.) oraz średnich miast (77 proc.). Wśród zwolenników przeważają osoby z wykształceniem podstawowym lub zasadniczym zawodowym (83 proc.), ale też jest sporo osób z wykształceniem średnim (75 proc.).