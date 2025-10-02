Aktualizacja: 02.10.2025 04:26 Publikacja: 02.10.2025 04:05
Rosyjskie myśliwce MiG-29 na pokazach lotniczych
Trzech na czterech ankietowanych zapytanych przez IBRiS na zlecenie „Rzeczpospolitej” uważa, że Wojsko Polskie powinno zestrzeliwać rosyjskie samoloty, które naruszają polską przestrzeń powietrzną (76,9 proc.). Odmienne zdanie prezentuje 16,6 proc. badanych, a 6,5 proc. nie ma w tej sprawie zdania.
Co ciekawe, niemal takie same poparcie dla ostrej reakcji na rosyjskie prowokacje obserwujemy zarówno wśród wyborców opozycji (82 proc.), jak i obozu rządowego (81 proc.). Takie kroki w większym stopniu akceptują mężczyźni (85 proc.). Zwolennikami są przeważnie 60-latkowie (90 proc.), ale zauważalna jest też duża aprobata wśród pokolenia Z, czyli u osób w wieku 18-29 lat (84 proc. wskazań).
Tak myślą zarówno mieszkańcy wsi (79 proc.), małych (78 proc.) oraz średnich miast (77 proc.). Wśród zwolenników przeważają osoby z wykształceniem podstawowym lub zasadniczym zawodowym (83 proc.), ale też jest sporo osób z wykształceniem średnim (75 proc.).
Osoby, które popierają zestrzeliwanie rosyjskich samolotów informacje o świecie czerpią głównie z nowych mediów: kanałów na YouTubie lub podcastów, np. Kanału Zero, Układ otwarty (86 proc. wskazań) lub z mediów społecznościowych, np. Facebook, TikTok, X (84 proc.), portali internetowych, np. Onet, wp.pl, gazeta.pl (82 proc.).
Tak uważają przeważnie osoby, które w poprzednich wyborach parlamentarnych głosowały na Nową Lewicę (96 proc.) lub Konfederację (84 proc.). Ciekawe jest i to, że w ostatnich wyborach prezydenckich głównie postawili w pierwszej turze na Grzegorza Brauna (100 proc. wskazań), lub Sławomira Mentzena (84 proc.), czyli kandydatów deklarujących antyukraińskość, sceptycyzm wobec wojny na wschodzie i sprzeciwiających się udziałowi polskiej armii w misji stabilizacyjnej w Ukrainie po zawarciu pokoju.
Temat zestrzeliwania rosyjskich samolotów pojawił się w mediach po naruszeniu przestrzeni powietrznej Estonii 19 września przez rosyjskie samoloty wojskowe, a wcześniej po wtargnięciu nad Polskę rosyjskich bezzałogowych statków powietrznych.
Incydentami tymi zajęła się na nadzwyczajnej sesji Rada Bezpieczeństwa ONZ. – Mam tylko jedną prośbę do rosyjskiego rządu. Jeżeli kolejna rakieta czy samolot wejdzie w naszą przestrzeń bez zezwolenia, celowo czy też przypadkiem, i zostanie zestrzelona, a wrak spadnie na terytorium NATO, nie przychodźcie o nie skomleć. Zostaliście ostrzeżeni – tak szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski zwrócił się do przedstawicieli delegacji rosyjskiej.
Wcześniej o takiej możliwości mówił Donald Tusk. – Jesteśmy gotowi do każdej decyzji, która ma na celu unicestwienie obiektów, które mogą zagrażać nam, np. rosyjskich myśliwców, jeśli (...) będą latały nad naszymi wodami terytorialnymi – powiedział premier. Ale też zastrzegł, że aby podjąć decyzję o potencjalnym zestrzeleniu rosyjskich maszyn, musiałby być pewny, że Polska „nie będzie w tym sama”.
Drony na polu walki
Tomasz Szatkowski, były polski przedstawiciel przy NATO, w wywiadzie dla „Rzeczpospolitej” wskazał, że polska odpowiedź na rosyjskie działania powinna być aktywna, aby „pokazywać, że my też przesuwamy granicę ryzyka, bo na tym polega odstraszanie”. Uważa on, że nie tylko powinniśmy ogłosić, że rezerwujemy sobie prawo podejmowania ostrych działań, ale przede wszystkim, że ponosimy aktywne ryzyko z tym związane.
Podobnie twierdzi gen. w stanie spoczynku, były szef BBN, Stanisław Koziej. Jak mówił na antenie Radia 357, powinniśmy działać zdecydowanie i zestrzeliwać rosyjskie samoloty. – Chodzi o to, by Putina postawić przed dylematem, czy ma dalej ryzykować zestrzeleniem przez NATO swoich samolotów. Ta druga zimna wojna nabiera coraz większej intensywności. NATO nie może być bierne – uważa Koziej.
Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz wskazuje, że każdy przypadek strzelania do obcego samolotu trzeba rozpatrywać indywidualnie, w zależności od tego, czy istnieje realne zagrożenie. Wskazuje, że decyzję w takiej sprawie podejmuje Dowództwo Operacyjne.
Opisując warunki zestrzelenia obcego obiektu, generał broni Maciej Klisz, dowódca operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych w rozmowie z „Rzeczpospolitą” przypomniał, że dzisiaj działamy w warunkach pokoju, a nie wojny. – Nie mamy pełnej dowolności działania bez analizy potencjalnych skutków – wskazał. Przypomniał, że po otrzymaniu rozkazu fizycznego zestrzelenia dokonuje podoficer czy oficer młodszy (w przypadku jednostki obrony powietrznej) lub pilot. – Nawet gdy dowódca operacyjny wyda rozkaz zniszczenia obiektu, czyli autoryzuje otwarcie ognia, to pilot może nie podjąć takiej decyzji, bo np. będzie widział, że szczątki spadną na miasto albo cel wyjdzie z jego zasięgu – tłumaczył generał.
