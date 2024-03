Czy z drugiej strony pojawiały się osoby z bronią palną, czy istniało bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia żołnierzy?

– Nie, ale Straż Graniczna odnotowała przypadki użycia broni pneumatycznej.

Czy powinniśmy jako państwo budować umocnienia inżynieryjne na granicy i jakie warunki trzeba spełnić, aby tak się stało?

– Gdy obecna bariera zostanie poprawiona, zacznie spełniać swoje zadania, ale nie zatrzyma ona ataku zbrojnego. Moim zdaniem w pobliżu granicy powinno się budować zapory inżynieryjne, z punktu widzenia wojska są to sprawy proste i możemy się w to włączyć. Jako państwo powinniśmy tworzyć systemowe warunki do tego, aby utrudniać pokonanie granicy, np. poprzez odpowiednie budowanie dróg rokadowych wzdłuż granicy (wykorzystywanych do przegrupowania wojsk – dop. red.), nasypów, zalesienia terenu, regulację rzek, czyli stwarzanie naturalnych barier. Powinniśmy to robić, gdyż mamy do czynienia z niestabilnym państwem, jakim jest Białoruś. Szczęśliwie już teraz granice polsko-białoruska oraz z obwodem królewieckim są trudno dostępne, zatem nie są potrzebne duże nakłady, aby bardziej je wzmocnić. W tym kierunku idą też Łotysze i Estończycy.

Tyle że w tych krajach trwa właśnie dyskusja, czy zaminować granice z Rosją.

– Kraje bałtyckie są małe, mają ograniczoną głębię strategiczną, nie mają terenu, aby się bronić, dlatego rozpatrują taką możliwość. My nie bierzemy pod uwagę takiej możliwości z powodów prawnych. Pomimo tego, że mamy niestabilną sytuację bezpieczeństwa, nie odnotowujemy takiego poziomu eskalacji, aby podejmować takie działania. Jesteśmy też świadomi, że konwencja ottawska, której Polska jest sygnatariuszem, zakazuje używania min przeciwpiechotnych. Natomiast nowoczesne technologie pozwalają na wykorzystanie tzw. min inteligentnych, przeciwczołgowych, które mogą być aktywowane lub dezaktywowane przez operatora. Trzeba jednak pamiętać, że z punktu widzenia wojskowego każda zapora inżynieryjna musi być broniona, aby spełniać swoją rolę.

Jak często podrywane są nasze maszyny do przechwycenia samolotów rosyjskich lub białoruskich?

– Nie mamy takich zdarzeń z samolotami białoruskimi. Za to bardzo często z rosyjskimi samolotami rozpoznawczymi, głównie Ił-20 oznaczanymi w kodzie NATO Coot-A. My jednak widzimy, kiedy Rosjanie je przemieszczają na lotniska w obwodzie królewieckim. Często prowadzą one operacje rozpoznawcze w przestrzeni międzynarodowej nad Morzem Bałtyckim i nie zawsze mają włączone transpondery, czyli nie można ich zidentyfikować. Jednak gdy przelatują przez strefy odpowiedzialności poszczególnych państw, jako dowódca operacyjny podejmuję decyzję o poderwaniu pary dyżurnej polskich samolotów, równolegle robi to też NATO. Rosyjskie samoloty rozpoznawcze są przechwytywane przez pary operujące z Estonii, potem Litwy, Polski, następnie Niemiec, Danii i niekiedy Szwecji. W ten sposób dajemy im znać, że ich widzimy i czuwamy.

Dlaczego Rosjanie wysyłają nad Polskę balony? Czy stanowią one zagrożenie dla naszego bezpieczeństwa?

– W 99,9 proc. są to balony meteorologiczne, tzw. radiosondy. Na całym świecie istnieje ponad 1300 stacji, które takie obiekty wypuszczają, w Polsce są cztery. Dziennie nad Polską jest od ośmiu do szesnastu takich obiektów, do tego trzeba dodać radiosondy wypuszczane przez wojsko np. do pomiarów artyleryjskich strzelań, oblotów. W Polsce wieją głównie wiatry zachodnie, ale czasem pojawiają się one nad terytorium Polski, także takie z oznaczeniami pisanymi cyrylicą. Każdym takim przypadkiem zajmuje się policja, ale jest też badany przez ekspertów wojskowych. Bo doskonale wiemy, że Rosjanie mają specjalne balony przeznaczone do mylenia czy saturowania (przeciążania – dop. red.) przestrzeni powietrznej. Dotychczas jednak nie potwierdziliśmy nad Polską takich obiektów.