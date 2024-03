Niejawny raport NIK

Ustaliliśmy, że po naszej publikacji współpracownicy premiera sprawdzali, czy było możliwe, że informację o rakiecie próbowano przekazać do szefa rządu i kto ją blokował. W tym samym czasie kontrolę w Dowództwie Operacyjnym prowadziła Najwyższa Izba Kontroli, która zabezpieczyła m.in. meldunki Centrum Operacji Powietrznych.

Dzisiaj – broniąc się przed zarzutami – właśnie do tego dokumentu odwołuje się były szef MON Mariusz Błaszczak. Tyle że jest to dokument niejawny. Czas go odtajnić, aby poznać całą prawdę.