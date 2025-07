– Polacy oczekują niższych cen produktów z krótką datą ważności, bo to sposób na oszczędność, ale też pozytywne działanie na rzecz środowiska. Takie zakupy nie są już powodem do wstydu, jak to bywało w przeszłości, lecz świadomym wyborem. Aplikacja Too Good To Go staje się coraz ważniejszym narzędziem w przeciwdziałaniu marnowania żywności i wspiera zrównoważoną konsumpcję – mówi Anna Podkowińska-Tretyn, Country Director Too Good To Go w Polsce.

Wedle najświeższych danych, przez sześć lat działalności użytkownicy Too Good To Go w Polsce uratowali przed zmarnowaniem 15 mln Paczek Niespodzianek, czyli 15 ton jedzenia, oszczędzając 468 mln zł. W ciągu trzech ostatnich lat tempo wzrostu korzystania z aplikacji Too Good To Go zwiększyło się aż pięciokrotnie, co zdaniem firmy pokazuje rosnącą popularność rozwiązania w czasach efektywności kosztowej. W Too Good To Go można znaleźć Paczki Niespodzianki m.in. z Biedronki, Auchan, Costa Coffee, ze Starbucksa, Green Caffe Nero, North Food, Gorąco Polecam, BP, Shella, Circle K, Carrefoura, a także zamawiać Boxy od firm Sonko, Heinz, OSHEE, Pudliszki, Mieszko i wielu innych.

Jak podaje Too Good To Go, w sektorze sprzedaży detalicznej, dystrybucji żywności oraz gastronomii marnuje się 739 007 ton żywności rocznie, co stanowi 16,2 proc. Firma działa w 19 krajach, ma 120 mln zarejestrowanych użytkowników i 180 tys. aktywnych partnerów. Tworzy największy na świecie marketplace do sprzedaży nadwyżek żywności. Tymczasem według Project Drawdown (2020), ograniczenie marnowania żywności to najważniejsze działanie, jakie można podjąć, aby przeciwdziałać zmianom klimatu i ograniczyć wzrost temperatury o 2 stopnie Celsjusza do 2100 r.